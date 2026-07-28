Một trong những hiểu lầm lớn nhất khi sạc điện thoại

Mặc dù điện thoại hiện đại đã cải thiện đáng kể về thời lượng pin và có nhiều cách để kéo dài thời gian sử dụng, người dùng vẫn luôn tìm kiếm những phương pháp tối ưu hóa thời gian sạc. Trong khi nhiều mẫu điện thoại mới hỗ trợ sạc nhanh, cả qua dây và không dây, nhiều người vẫn mong muốn áp dụng các cách thức để tăng tốc độ sạc vào những lúc khẩn cấp.

Chế độ máy bay không đáng để đánh đổi so với thời gian tiết kiệm khi sạc pin ẢNH: K. VĂN

Một trong những thủ thuật phổ biến được nhiều người áp dụng là bật chế độ máy bay khi sạc. Thực tế cho thấy, việc chuyển điện thoại sang chế độ máy bay có thể giúp sạc nhanh hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt về tốc độ sạc là không đáng kể và việc không thể sử dụng điện thoại trong khi sạc có thể không xứng đáng với lợi ích này.

Khi điện thoại không cần chế độ máy bay

Chế độ máy bay được thiết kế chủ yếu nhằm tắt các kết nối không dây như sóng di động, Wi-Fi và Bluetooth, nhằm tuân thủ quy định khi bay. Ngoài ra, chế độ này cũng giúp tiết kiệm pin, một tính năng rất hữu ích khi người dùng cần bảo toàn năng lượng cho điện thoại. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy việc bật chế độ máy bay chỉ giúp tiết kiệm từ 4 đến 11 phút thời gian sạc, không phân biệt giữa các mẫu điện thoại cũ và mới.

Để đạt hiệu quả sạc tối đa, người dùng nên nâng cấp củ sạc và cáp sạc. Nhiều mẫu điện thoại, như Galaxy S26 Ultra và iPhone 17, không đi kèm củ sạc hỗ trợ tốc độ tối đa. Do đó, việc mua củ sạc tương thích là cần thiết. Đối với sạc không dây, nếu điện thoại hỗ trợ chuẩn Qi2, tốt hơn hết hãy đầu tư vào bộ sạc không dây tương ứng để tăng tốc độ sạc.

Mặc dù chế độ máy bay có thể giúp hạn chế việc kiểm tra điện thoại liên tục, nhưng nếu ý thức hạn chế bật máy khi đang sạc, pin sẽ sạc nhanh hơn. Hãy kiểm tra thông báo trên màn hình mà không cần mở khóa điện thoại, vì việc này sẽ làm giảm tốc độ sạc.

Cuối cùng, trong trường hợp cần thiết, hãy xem xét việc đầu tư vào một cục sạc dự phòng chất lượng cao. Đây là giải pháp hiệu quả hơn nhiều so với việc để điện thoại ở chế độ máy bay và không thể sử dụng trong thời gian dài.