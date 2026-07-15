Dây sạc 2 mét có làm điện thoại sạc chậm hơn loại 1 mét?

Khi mua điện thoại, người dùng có thể thấy hãng sản xuất thường tặng kèm một dây sạc USB tiêu chuẩn có chiều dài 1 mét. Tuy nhiên, chiều dài này có thể không đủ khi ổ cắm điện ở xa bàn làm việc hoặc giường ngủ. Trong những trường hợp như vậy, việc mua một cáp USB dài là cần thiết để thuận tiện hơn.

Nếu sử dụng dây sạc chất lượng, tốc độ sạc giữa dây 2 mét và 1 mét không khác nhau đáng kể ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Trong trường hợp sử dụng cáp dài, không ít người có thể đưa ra câu hỏi về việc chiều dài cáp có làm giảm tốc độ sạc của điện thoại hay không? Câu hỏi hoàn toàn có lý do, bởi theo nguyên lý vật lý, điện trở sẽ tăng theo chiều dài cáp, ảnh hưởng tiêu cực đến điện áp.

Điều đó có nghĩa điện thoại sẽ sạc chậm hơn với cáp USB dài hơn so với cáp ngắn. Tuy nhiên, mức độ giảm tốc độ sạc dường như không quá quan trọng so với sự tiện lợi mà cáp dài có thể mang lại, đặc biệt khi chuyển từ cáp USB dài 1 mét sang cáp USB 2 mét, nơi tốc độ sạc sẽ không giảm đáng kể và khó nhận thấy.

Tầm quan trọng của độ dày và chứng nhận dây sạc USB

Một sợi dây trông dày hơn không nhất thiết có khả năng truyền tải dòng điện tốt hơn. Cáp USB sử dụng tiêu chuẩn AWG (American Wire Gauge) để chỉ độ dày của các dây dẫn bên trong. Dây dẫn dày hơn có điện trở thấp hơn, giúp giảm thiểu sự sụt giảm điện áp trên chiều dài lớn hơn. Mỗi loại cáp USB có xếp hạng AWG riêng, ví dụ, cáp có xếp hạng 28/24 AWG sử dụng dây dẫn cỡ 28 (mỏng) để truyền dữ liệu và dây dẫn cỡ 24 (dày) để sạc.

Chỉ số AWG càng thấp, dây dẫn bên trong cáp càng dày. Thông thường, các loại cáp USB giá rẻ có chỉ số 28/28 AWG, vì vậy người dùng nên tránh sử dụng loại này cho các cáp dài. Cáp USB có chỉ số 24 AWG sẽ có điện trở thấp hơn và cung cấp điện áp ổn định hơn trên chiều dài lớn hơn (từ 2 mét trở lên). Chính vì vậy, hãy chọn cáp có ghi rõ chỉ số AWG trên thân cáp và nhãn của nhà sản xuất.

Nếu không tìm thấy số AWG trên trang web, nhãn sản phẩm hoặc hộp, đồng thời cũng cần kiểm tra chứng nhận cáp. Cáp được chứng nhận thường được xác nhận bởi USB-IF, tổ chức quản lý và phát triển các tiêu chuẩn USB và thông tin này sẽ được ghi rõ trên hộp. USB-PD (Power Delivery) cũng là một tiêu chuẩn sạc phổ biến mà các thương hiệu uy tín sử dụng để chỉ ra các cáp USB hỗ trợ sạc nhanh. Những loại cáp này thường có giá cao hơn do sử dụng dây dẫn bằng đồng dày hơn, đầu nối tốt hơn và đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành.