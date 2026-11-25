Ngày 25.11, ông Lưu Thăng Long, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn (ở phường Hàm Thắng, Lâm Đồng), cho biết Trung tâm Khảo thí ủy quyền Cambridge English VN290 nhận giải thưởng trên tại hội nghị đối tác thường niên Cambridge English khu vực Đông Bắc và Đông Nam Á - Thái Bình Dương năm 2026 diễn ra ngày 11.11 tại Jakarta (Indonesia).

Theo ông Long, giải thưởng "2026 High Performance Growth Award - Cambridge English Young Learners" ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật của VN290 trong hoạt động khảo thí tiếng Anh quốc tế dành cho học sinh thiếu nhi.Từ năm 2023, trung tâm được Bộ GD-ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge.

Đại diện VN290 nhận giải thưởng tại Jakarta (Indonesia) ngày 11.11 ẢNH: L.T.L

Hiện trung tâm có các điểm thi được phê duyệt tại Lâm Đồng và Đồng Nai. Trong năm 2026, VN290 tiếp tục mở rộng mạng lưới, trong đó có điểm thi tại Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn ở thành phố Đồng Nai và Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến ở tỉnh Lâm Đồng.

Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn ở phường Hàm Thắng là cơ sở giáo dục đầu tiên ở Đông Nam bộ đạt chứng nhận Cambridge English Educational Partner (CEEP), ghi nhận nhà trường đáp ứng các tiêu chuẩn của Cambridge về giảng dạy và đánh giá tiếng Anh.

Trao chứng chỉ Cambridge cho học sinh Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn (phường Hàm Thắng, Lâm Đồng) ẢNH: Q.H



