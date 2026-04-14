Giáo dục

Trường đầu tiên ở Đông Nam bộ đạt chứng nhận Cambridge English Educational Partner

Quế Hà
Quế Hà
14/04/2026 18:21 GMT+7

Sáng 14.4, tại phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn chính thức đón nhận chứng nhận Cambridge English Educational Partner (CEEP), trở thành cơ sở giáo dục đầu tiên ở khu vực Đông Nam bộ đạt chứng nhận này.

Nhà trường phối hợp Trung tâm Khảo thí ủy quyền Cambridge VN290 tổ chức lễ trao chứng nhận CEEP, đồng thời triển khai hội thảo chuyên môn về giảng dạy tiếng Anh. Sự kiện thu hút đại diện các đơn vị giáo dục, trung tâm ngoại ngữ và giáo viên tại khu vực ven biển Phan Thiết (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cũ).

Lãnh đạo Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn nhận chứng nhận CEEP

Chứng nhận CEEP do Cambridge University Press & Assessment cấp, ghi nhận Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn đáp ứng các tiêu chuẩn giảng dạy và đánh giá tiếng Anh theo hệ thống Cambridge (Anh).

Theo ông Lưu Thăng Long, Hiệu trưởng nhà trường, việc được công nhận chứng nhận CEEP cho thấy đơn vị đã bước đầu hoàn thiện mô hình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, ông Long cũng nhấn mạnh, chứng nhận Cambridge đồng thời đặt ra yêu cầu khắt khe về chất lượng thực chất trong quá trình giảng dạy.

Tiến sĩ Phạm Minh Đức, giám sát viên các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh của Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge, phát biểu tại buổi lễ vào sáng 14.4

Đại diện nhà trường cho biết định hướng hiện nay là xây dựng chương trình tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ, thay vì học lệch về ngữ pháp hoặc chỉ chú trọng thi cử.

Những năm gần đây, nhà trường đã từng bước áp dụng các khung chương trình Cambridge, kết hợp đánh giá chuẩn hóa và tăng cường kỹ năng nghe - nói cho học sinh, qua đó đạt được những kết quả tích cực.

Học sinh song ngữ tại Trường tiểu học, THCS, THPT Lê Quý Đôn

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc chuyển đổi sang chuẩn Cambridge không chỉ dừng lại ở giáo trình hay chứng chỉ. Thách thức lớn nằm ở đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy và khả năng duy trì môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong nhà trường.

Nếu không triển khai đồng bộ, chứng nhận Cambridge dễ trở thành hình thức. Điều này cho thấy, việc đạt chứng nhận mới chỉ là bước khởi đầu, đòi hỏi quá trình duy trì chất lượng giảng dạy lâu dài.

Hội thảo về phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế tại Trường tiểu học THCS, THPT Lê Quý Đôn

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo do Cambridge VN290 tổ chức tập trung vào các xu hướng mới như tích hợp giảng dạy với đánh giá, phát triển tư duy ngôn ngữ và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong lớp học. Đây là những nội dung thiết thực trong bối cảnh nhiều cơ sở giáo dục vẫn đang tìm hướng nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh.

Việc trở thành đối tác Cambridge cũng mở ra khả năng tổ chức các kỳ thi chứng chỉ quốc tế ngay tại địa phương, giúp học sinh giảm chi phí và tiếp cận chuẩn đánh giá toàn cầu sớm hơn.

Ở góc nhìn rộng hơn, một giáo viên chuyên Anh tại Phan Thiết cho rằng xu hướng chuẩn hóa tiếng Anh theo Cambridge đang lan rộng tại các trường phổ thông. Điều này phản ánh nhu cầu hội nhập ngày càng rõ, song cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng thực chất trong giảng dạy; việc theo đuổi chuẩn quốc tế cần đi kèm hiệu quả đào tạo thực tế.

Tin liên quan

Thách thức lớn nhất với người dạy tiếng Anh hiện nay

Thách thức lớn nhất với người dạy tiếng Anh hiện nay

TP.HCM có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, cả nước chính thức dần đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học… Trước những câu chuyện thời sự trên, TS Đỗ Hữu Nguyên Lộc, tân Chủ tịch Hội Nghiên cứu & giảng dạy tiếng Anh TP.HCM (TESOL TP.HCM), đã có những chia sẻ về việc dạy tiếng Anh hiện nay.

