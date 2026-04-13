Hai nước nói tiếng Anh nới quy định làm việc cho du học sinh

Khuôn viên ĐH McGill, Canada ẢNH: MCGILL UNIVERSITY

Canada: Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hôm 9.4 chia sẻ đã đơn giản hóa một số yêu cầu giấy phép làm việc với du học sinh từ bậc cử nhân trở lên. Theo đó, từ đầu tháng 4, các sinh viên quốc tế đủ điều kiện sẽ không còn phải xin giấy phép lao động riêng để tham gia các chương trình thực tập bắt buộc trong chương trình đào tạo, như thực tập xen kẽ (co-op) hoặc thực tập kéo dài (internship).

"Thay đổi này giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho sinh viên khi chỉ cần một loại giấy phép để hoàn thành toàn bộ chương trình học. Quy định mới không làm tăng số lượng sinh viên được phép đi làm cũng không ảnh hưởng tới số lượng cư dân tạm trú. Thay vào đó chỉ loại bỏ một bước thủ tục không còn cần thiết", thông cáo nhấn mạnh.

IRCC cũng khẳng định tất cả hồ sơ xin giấy phép làm việc co-op đang chờ xử lý sẽ tự động được rút lại và sinh viên quốc tế không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào khác.

Tờ The PIE News dẫn lời các chuyên gia cho biết đây là một tin vui với những ai quan tâm tới du học Canada. Bởi theo quy định trước đây, sinh viên quốc tế theo học các chương trình co-op hay chương trình gắn với trải nghiệm làm việc bắt buộc có cả giấy phép du học và giấy phép lao động mới được hoàn thành khóa học tại Canada. Đây là thử thách lớn khi thời gian chờ xử lý hồ sơ xin giấy phép lao động tại Canada hiện đã kéo dài tới 247 ngày.

Việc bỏ yêu cầu giấy phép lao động riêng là một trong số các nội dung được IRCC đề xuất hồi đầu tháng. Những đề xuất khác vẫn đang chờ tham vấn là bỏ yêu cầu giấy phép du học với một số học viên bậc nghề đáp ứng các điều kiện nhất định; cho phép du học sinh đi làm như bình thường trong quá trình chờ gia hạn giấy phép du học hoặc chờ lấy giấy phép làm việc sau tốt nghiệp...

"IRCC sẽ thảo luận về sáng kiến sửa đổi quy định này với các tỉnh bang, vùng lãnh thổ và các bên liên quan chủ chốt trong lĩnh vực giáo dục vào đầu mùa xuân năm 2026", nội dung đề xuất thông tin.

New Zealand: Ra mắt visa làm việc mới

Theo thông cáo phát đi vài ngày trước từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), khối các học viện kinh doanh, công nghệ và kỹ thuật New Zealand hồi đầu tháng 4 lần đầu có chuyến công tác tại Việt Nam để tăng cường trao đổi, hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái giáo dục ở nước ta.

Động lực của chuyến thăm đến từ việc ngày càng nhiều người học Việt Nam quan tâm các chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng tại New Zealand, theo ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực châu Á của ENZ.

Đoàn đại diện các học viện, Đại sứ quán New Zealand cùng ENZ gặp gỡ và làm việc với Bộ GD-ĐT hồi đầu tháng 4 ẢNH: ENZ

Song song với hoạt động kết nối giáo dục, các học viện New Zealand cũng đang tăng cường hỗ trợ cho người Việt. Nhóm công lập cấp học bổng khuyến học trị giá từ 3.000-5.000 NZD (45-76 triệu đồng) cho những sinh viên đáp ứng yêu cầu đầu vào được mời nhập học. Trong khi đó, nhóm tư thục có nhiều suất học bổng đa dạng cho các chương trình cử nhân và thạc sĩ, có thể lên đến 25-35% học phí.

Từ tháng 8 năm ngoái, khối học viện công New Zealand cũng công bố điều chỉnh điều kiện đầu vào dành cho học sinh Việt, cho phép tuyển thẳng những em tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 từ 7 trở lên ở ít nhất 4 môn liên quan thay vì phải hoàn thành năm nhất ĐH tại các trường Việt như trước đây. Hiện, học phí ở các học viện New Zealand dao động từ 25.000-30.000 NZD/năm (383-459 triệu đồng).

Theo ENZ, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quốc đảo này vừa mở rộng quyền làm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên nghề. Cụ thể, sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành các bậc học chứng chỉ nghề (level 5-7) được cư trú New Zealand tối đa 6 tháng theo visa làm việc ngắn hạn sau tốt nghiệp (Short Term Graduate Work Visa) mới công bố.

Điều này tạo cơ hội cho ứng viên chuyển đổi sang visa làm việc do người sử dụng lao động bảo lãnh (Accredited Employer Work Visa) nếu phù hợp.

Với loại visa làm việc sau tốt nghiệp (Post Study Work Visa), New Zealand sẽ bổ sung đối tượng mới được ứng tuyển là những ai đã hoàn thành chứng chỉ sau ĐH (graduate diploma) bậc 7 ở nước này, với điều kiện đã có bằng cử nhân từ New Zealand hoặc nước ngoài. Visa được cấp tương ứng với thời gian học chứng chỉ, kéo dài tối đa một năm.

"Những thay đổi trên hỗ trợ tăng trưởng giáo dục quốc tế, đồng thời bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có cơ hội chuyển sang nhiều công việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của New Zealand", thông cáo từ Cục Di trú New Zealand lý giải.

Quy định mới bắt đầu áp dụng từ cuối năm 2026.

Thay đổi này giúp tăng sức hấp dẫn của New Zealand như một điểm đến du học. Bởi, chính sách hiện hành cho phép sinh viên được làm thêm lên đến 25 giờ/tuần trong học kỳ và toàn thời gian trong những kỳ nghỉ. Sau tốt nghiệp, sinh viên hoàn thành bậc cử nhân và thạc sĩ còn được ở lại New Zealand 3 năm theo visa làm việc sau tốt nghiệp.