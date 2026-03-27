Một trường đại học ở Huế cam kết '100% sinh viên ra trường phải thạo ngoại ngữ'

Ngày 27.3, tại thành phố Huế, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế làm việc với lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cùng hiệu trưởng các trường THPT khu vực Nam Quảng Trị. Đây là diễn đàn chia sẻ về triết lý giáo dục "làm thật", chú trọng vào chất lượng đầu ra và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.



'Đừng vào trường nếu không đam mê'

Tại cuộc làm việc, PGS-TS Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế, đã chia sẻ thực trạng định hướng nghề nghiệp hiện nay, tỏ ý băn khoăn, trăn trở trước con số báo động về tỷ lệ sinh viên bỏ học do chọn sai ngành, sai nghề, có nơi lên đến 20%.

Sự kiện có sự tham gia đông đảo của hiệu trưởng các trường THPT khu vực Nam Quảng Trị và cán bộ Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Là trường đại học đầu tiên tại miền Trung thực hiện tự chủ 100%, ông Quân khẳng định Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế xác định trách nhiệm nặng nề trong việc tư vấn đúng cho người học.

"Nhà trường không mong muốn các thầy cô tham dự hội nghị này rồi trở về truyền thông để học sinh đăng ký thi vào trường. Chúng tôi chỉ cần nhờ thầy cô thông tin đến những em nào thật sự đam mê kinh tế, kinh doanh thì tìm hiểu về trường. Còn nếu không có đam mê thì đừng vào mà mất thời gian, công sức của xã hội", ông Quân nhắn nhủ với các thầy cô trường THPT.

Để hiện thực hóa mục tiêu đào tạo sinh viên giỏi kỹ năng, thạo thực tế, ông Quân cho biết nhà trường đang lập đề án hình thành trung tâm kinh doanh và trải nghiệm kinh tế ngay tại khuôn viên trường. Mô hình này được ví von tựa mô hình "Bệnh viện thực hành" của Trường đại học Y Dược, Đại học Huế đang hoạt động khá hiệu quả, giúp sinh viên có môi trường vừa học vừa làm.

Đáng chú ý, nhà trường còn dự kiến thành lập một công ty hoạt động có lợi nhuận để sinh viên tham gia thực tập sau khi mô hình đã vận hành thành công. Đồng thời, thành lập Trung tâm Phát triển nghề nghiệp ngoại ngữ và tin học.

Tất cả đều hướng tới mục tiêu dài hạn đến năm 2030: có 100% sinh viên tốt nghiệp phải thành thạo ngoại ngữ.

Kiên định 'không bán học trò'

Trước xu hướng xuất khẩu lao động đang tăng cao, PGS-TS Trương Tấn Quân nhấn mạnh nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận sinh viên, nhưng phải dựa trên nguyên tắc nhân văn.

Ông khẳng định nhà trường kiên định tôn chỉ "không bán học trò". "Chỉ khi nào các em hoàn thành khóa học thì mới được tạo điều kiện đi. Còn việc xuất khẩu lao động khi đang học là không được phép", ông Quân nhấn mạnh.

Khẩu hiệu hành động của nhà trường trong giai đoạn tới là "không cần làm lớn, chỉ cần làm nhỏ nhưng làm thật".

Lãnh đạo ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tặng quà cho ban lãnh đạo Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quan điểm này nhận được sự đồng thuận cao từ phía lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị. Ông Mai Huy Phương, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, đánh giá cao sự gắn kết giữa Trường đại học Kinh tế Huế và khối phổ thông đồng thời hy vọng 2 bên sẽ tiếp tục chia sẻ, khai thác các mô hình giáo dục hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số để học sinh có cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo chất lượng cao.

Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế và khối thi đua các trường THPT Nam Quảng Trị.

Thời gian tới, 2 bên sẽ mở rộng quan hệ hợp tác nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên; chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, các mô hình giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ học sinh phát triển phẩm chất, năng lực thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, định hướng phân luồng, trải nghiệm hướng nghiệp, kỹ năng mềm và truyền cảm hứng.