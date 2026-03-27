Một trường ở Huế vào top trường cao đẳng chất lượng cao của cả nước

Ngày 27.3, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (Bộ Công thương) tổ chức lễ công bố quyết định trở thành một trong 5 trường cao đẳng chất lượng cao đầu tiên cả nước.



Tại buổi lễ, trường đón nhận quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao từ đại diện Bộ Công thương. Kết quả này dựa trên việc hoàn thành kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia cùng 3 chương trình đào tạo trọng điểm đạt chuẩn.

Đại diện Bộ Công thương trao quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao và chúc mừng Trường cao đẳng Công nghiệp Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại diện Bộ Công thương đánh giá, việc đạt chuẩn kiểm định chứng minh năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ và cơ sở vật chất của nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Đây là nền tảng để đơn vị tiếp tục phát triển các ngành nghề mũi nhọn thuộc lĩnh vực công nghiệp, kỹ thuật và công nghệ cao trong giai đoạn tới.

Thạc sĩ Trần Hữu Châu Giang, quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, nhấn mạnh: "Danh hiệu trường cao đẳng chất lượng cao là sự ghi nhận, nhưng đồng thời cũng là cam kết. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng hợp tác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động".

Trước đó, ngày 2.2, Bộ GD-ĐT đã có quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao cho 5 trường cao đẳng, gồm: Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM), Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường cao đẳng Y tế Thái Bình, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế.

Tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao được quy định tại Điều 5, Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30.12.2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trước đây). Theo đó, các trường phải đáp ứng tiêu chí về quy mô đào tạo; trình độ nhà giáo; gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo; quản trị nhà trường; trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường chính thức khai mạc cuộc thi Robocon thường niên. Đối với Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, Robocon không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là mảng thế mạnh cốt lõi tạo nên thương hiệu đào tạo tại khu vực miền Trung.

Sinh viên Học viện Kosen (Nhật Bản) tham gia cuộc thi Robocon sáng 27.3 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Qua các cuộc thi, nhà trường đã thúc đẩy đam mê nghiên cứu, chế tạo và lập trình của sinh viên các khoa Điện - Điện tử, Công nghệ ô tô và Công nghệ thông tin.

Các cuộc thi Robocon của Trường cao đẳng Công nghiệp Huế thu hút sự tham gia của các đội quốc tế từ Nhật Bản (Trường GIFU, Học viện Kosen) và sự phối hợp của Tổ chức GIZ (Đức). Qua hoạt động này, sinh viên nhà trường đã thực hiện những dự án thực tiễn (như dự án "Nước ngọt cho đảo xa"), từ đó rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp gắn liền với xu thế công nghiệp 4.0.

Đối tác VinFast tặng xe điện cho Trường cao đẳng Công nghiệp Huế để phục vụ công tác đào tạo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại sự kiện, các đối tác VinFast và Honda trao tặng, bàn giao phương tiện và thiết bị đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với công nghệ hiện đại. Đây là một trong những chiến lược mà Trường cao đẳng Công nghiệp Huế đang triển khai, không chỉ tập trung đào tạo còn hợp tác doanh nghiệp sâu rộng để thực hiện mô hình "học đi đôi với hành".