Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một trường ở Huế vào top trường cao đẳng chất lượng cao của cả nước

Lê Hoài Nhân
27/03/2026 16:14 GMT+7

Trường cao đẳng Công nghiệp Huế trở thành một trong 5 trường chất lượng cao đầu tiên cả nước, khẳng định thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ tại miền Trung.

Ngày 27.3, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế (Bộ Công thương) tổ chức lễ công bố quyết định trở thành một trong 5 trường cao đẳng chất lượng cao đầu tiên cả nước.

Tại buổi lễ, trường đón nhận quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao từ đại diện Bộ Công thương. Kết quả này dựa trên việc hoàn thành kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia cùng 3 chương trình đào tạo trọng điểm đạt chuẩn.

Đại diện Bộ Công thương trao quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao và chúc mừng Trường cao đẳng Công nghiệp Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đại diện Bộ Công thương đánh giá, việc đạt chuẩn kiểm định chứng minh năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ và cơ sở vật chất của nhà trường trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Đây là nền tảng để đơn vị tiếp tục phát triển các ngành nghề mũi nhọn thuộc lĩnh vực công nghiệp, kỹ thuật và công nghệ cao trong giai đoạn tới.

Thạc sĩ Trần Hữu Châu Giang, quyền Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, nhấn mạnh: "Danh hiệu trường cao đẳng chất lượng cao là sự ghi nhận, nhưng đồng thời cũng là cam kết. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng hợp tác để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động".

Trước đó, ngày 2.2, Bộ GD-ĐT đã có quyết định công nhận trường cao đẳng chất lượng cao cho 5 trường cao đẳng, gồm: Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM), Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường cao đẳng Y tế Thái Bình, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế.

Tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao được quy định tại Điều 5, Thông tư số 35/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30.12.2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (trước đây). Theo đó, các trường phải đáp ứng tiêu chí về quy mô đào tạo; trình độ nhà giáo; gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và việc làm sau đào tạo; quản trị nhà trường; trình độ học sinh, sinh viên sau đào tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà trường chính thức khai mạc cuộc thi Robocon thường niên. Đối với Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, Robocon không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn là mảng thế mạnh cốt lõi tạo nên thương hiệu đào tạo tại khu vực miền Trung.

Sinh viên Học viện Kosen (Nhật Bản) tham gia cuộc thi Robocon sáng 27.3

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Qua các cuộc thi, nhà trường đã thúc đẩy đam mê nghiên cứu, chế tạo và lập trình của sinh viên các khoa Điện - Điện tử, Công nghệ ô tô và Công nghệ thông tin.

Các cuộc thi Robocon của Trường cao đẳng Công nghiệp Huế thu hút sự tham gia của các đội quốc tế từ Nhật Bản (Trường GIFU, Học viện Kosen) và sự phối hợp của Tổ chức GIZ (Đức). Qua hoạt động này, sinh viên nhà trường đã thực hiện những dự án thực tiễn (như dự án "Nước ngọt cho đảo xa"), từ đó rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp gắn liền với xu thế công nghiệp 4.0.

Đối tác VinFast tặng xe điện cho Trường cao đẳng Công nghiệp Huế để phục vụ công tác đào tạo

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại sự kiện, các đối tác VinFast và Honda trao tặng, bàn giao phương tiện và thiết bị đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với công nghệ hiện đại. Đây là một trong những chiến lược mà Trường cao đẳng Công nghiệp Huế đang triển khai, không chỉ tập trung đào tạo còn hợp tác doanh nghiệp sâu rộng để thực hiện mô hình "học đi đôi với hành".

Tin liên quan

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Huế: Lãnh đạo không nói nhiều mà phải dấn thân, hành động

Tại buổi lễ công bố nghị quyết bổ nhiệm lại hai phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, đã đưa ra những yêu cầu 'thực chiến' đầy quyết liệt đối với đội ngũ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới.

Khám phá thêm chủ đề

chất lượng cao Cao đẳng Công nghiệp Huế Robocon công nhận
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận