Một vệ tinh cũ đang lao xuống trái đất, xác suất rơi trúng người là bao nhiêu?

Mô hình vệ tinh ERS-2 của ESA ESA

Đài CNN đưa tin một vệ tinh đã dừng hoạt động của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) đang lao xuống trái đất, dự kiến phần lớn bị đốt cháy khi trở lại bầu khí quyển vào ngày 21.2.

Văn phòng Mảnh vỡ không gian (SDO) thuộc ESA cùng với một mạng lưới giám sát quốc tế đang quan sát và theo dõi sát sao đường đi của vệ tinh quan sát trái đất ERS-2.

Dự kiến vệ tinh này sẽ trở lại bầu khí quyển vào lúc 18 giờ 14 ngày 21.2 (giờ Việt Nam). Dự báo có độ sai sót lên đến 15 giờ.

"Vì việc quay trở lại bầu khí quyển của thiết bị không gian này là tự nhiên nên không thể thực hiện các thao tác, cũng như không thể biết chính xác vị trí và thời điểm nó sẽ quay trở lại bầu khí quyển và bắt đầu bốc cháy", theo thông cáo của ESA.

Thời gian quay trở lại chính xác của vệ tinh vẫn chưa rõ ràng do hoạt động khó lường của mặt trời, với khả năng làm thay đổi mật độ khí quyển trái đất và cách khí quyển tác động lên vệ tinh.

Hoạt động gia tăng của mặt trời từng tác động đến việc tăng tốc độ quay trở lại của vệ tinh Aeolus thuộc ESA vào tháng 7.2023.

Vệ tinh ERS-2 có khối lượng ước tính 2.294 kg sau khi cạn kiệt nhiên liệu.

Ở độ cao khoảng 80 km vệ tinh dự kiến sẽ vỡ ra và phần lớn các mảnh vỡ sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển. ESA cho biết một số mảnh vỡ có thể chạm tới mặt đất, nhưng không chứa bất kỳ chất độc hại nào và rất có thể sẽ rơi xuống đại dương.

ERS-2 được phóng lên lần đầu vào ngày 21.4.1995 và khi đó là vệ tinh phức tạp nhất được phát triển và phóng lên ở châu Âu.

Cùng với vệ tinh song sinh ERS-1, vệ tinh này đã thu thập dữ liệu có giá trị về các chỏm cực, đại dương và mặt đất, đồng thời quan sát các thảm họa như lũ lụt và động đất ở những nơi xa xôi. Dữ liệu do ERS-2 thu thập vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Vào năm 2011, ESA quyết định chấm dứt hoạt động của vệ tinh và để nó rời quỹ đạo, thay vì thêm vào vòng xoáy rác vũ trụ quay quanh hành tinh.

Khả năng một cá nhân bị thương do rác vũ trụ mỗi năm là dưới 1/100 tỉ, thấp hơn khoảng 1,5 triệu lần so với nguy cơ tử vong do tai nạn tại nhà, theo ESA.