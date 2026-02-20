Motorola Edge 70 Fusion đủ sức khuấy động phân khúc tầm trung?

Theo Android Authority, những hình ảnh quảng cáo mới được chia sẻ bởi YTECHB cho thấy Motorola Edge 70 Fusion sẽ được trang bị chip Snapdragon 7s Gen 4 thay vì Snapdragon 7s Gen 3 như rò rỉ trước đó.

Hình ảnh phác họa kết xuất Motorola Edge 70 Fusion ẢNH: EVAN BLASS

Sự thay đổi về thông số chip hứa hẹn mang lại hiệu suất tốt hơn, với khả năng xử lý AI (trí tuệ nhân tạo) cải tiến, hiệu năng GPU mạnh mẽ hơn và khả năng đa nhiệm mượt mà. Trong thực tế, kết quả từ bài kiểm tra Geekbench gần đây của Motorola Edge 70 Fusion cũng củng cố về khả năng này.

Độ sáng ấn tượng trên Motorola Edge 70 Fusion

Ngoài chip xử lý, Motorola Edge 70 Fusion dự kiến sẽ sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1,5K, hỗ trợ HDR10+, lớp bảo vệ Gorilla Glass 7i và tần số quét 144 Hz. Đây là một nâng cấp đáng kể so với mẫu tiền nhiệm Motorola Edge 60 Fusion, từ đó hứa hẹn mang đến trải nghiệm cuộn mượt mà và hiệu ứng chuyển động sống động. Đặc biệt, độ sáng tối đa lên đến 5.200 nit cho thấy màn hình sẽ hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Đối với camera, Motorola Edge 70 Fusion cũng được cho là sẽ trang bị camera chính 50 MP và camera trước 32 MP. Ngay cả khi thiếu camera tele, sản phẩm vẫn có thể mang đến khả năng zoom tốt so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thời lượng pin cũng là một điểm nổi bật của Motorola Edge 70 Fusion nhờ được trang bị pin dung lượng lớn 7.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 68W, từ đó kéo dài thời gian sử dụng của thiết bị.

Nếu Motorola định giá Edge 70 Fusion một cách cạnh tranh, sản phẩm có thể trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc tầm trung nhờ vào chip mới, màn hình tần số quét cao và pin dung lượng lớn. Mặc dù vậy, giá bán vẫn là yếu tố quyết định mức độ hấp dẫn của sản phẩm trên thị trường.