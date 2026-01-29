Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Motorola làm mới phân khúc tầm trung với bộ đôi Moto G pin 'trâu'

Kiến Văn
Kiến Văn
29/01/2026 09:05 GMT+7

Motorola vừa giới thiệu hai mẫu smartphone tầm trung mới ra thị trường toàn cầu mang tên Moto G77 và G67.

Cả hai mẫu smartphone mới của Motorola đều sở hữu màn hình lớn, pin dung lượng cao và các tính năng bền bỉ, mặc dù có sự khác biệt về hiệu năng, camera và mức giá.

Moto G77 được xem là lựa chọn cao cấp hơn trong bộ đôi sản phẩm này. Sản phẩm nổi bật với màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1,5K và tần số quét 120 Hz cho trải nghiệm hình ảnh mượt mà. Màn hình cũng có độ sáng tối đa lên đến 5.000 nit giúp người dùng dễ dàng sử dụng ngoài trời.

Motorola làm mới phân khúc tầm trung với hai mẫu Moto G pin trâu - Ảnh 1.

Moto G77 sở hữu camera chính 108 MP

ẢNH: MOTOROLA

Đối với camera, Moto G77 trang bị cảm biến chính 108 MP với khả năng zoom quang 3x, kết hợp với camera siêu rộng 8 MP và camera trước 32 MP cho những bức ảnh selfie chất lượng cao. Bên trong, máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 6400, với tùy chọn RAM 8 GB hoặc 12 GB và bộ nhớ trong lên đến 512 GB. Thỏi pin dung lượng 5.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 30W, cùng hệ thống âm thanh stereo tích hợp công nghệ Dolby Atmos.

Moto G77 cũng đạt tiêu chuẩn IP64 về khả năng chống bụi và nước, chứng nhận MIL-STD-810H và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 7i ở mặt trước. Sản phẩm có 2 màu sắc Pantone: Shaded Spruce và Black Olive và được bán với giá 250 bảng (8,98 triệu đồng).

Trong khi đó, mặc dù là phiên bản giá rẻ của Moto G77 nhưng Moto G67 vẫn giữ lại nhiều tính năng hấp dẫn như màn hình AMOLED 6,78 inch với lớp bảo vệ Gorilla Glass 7i và tần số quét 120 Hz. Thậm chí, dung lượng pin, tốc độ sạc và tiêu chuẩn độ bền MIL-STD cũng giống như Moto G77.

Motorola làm mới phân khúc tầm trung với hai mẫu Moto G pin trâu - Ảnh 2.

Moto G67 cũng có khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP64

ẢNH: MOTOROLA

Sự khác biệt nằm ở chip MediaTek Dimensity 6300, cùng tùy chọn RAM 4 GB hoặc 6 GB kém hơn. Mặt sau của máy đi kèm cảm biến chính Sony Lytia 600 50 MP, kết hợp với camera siêu rộng 8 MP. Mức độ chống nước của máy đạt tiêu chuẩn IP63, thấp hơn một chút so với G77. Việc cắt giảm này cho phép Motorola áp dụng mức giá chỉ 200 bảng (7,18 triệu đồng) cho Moto G67. Sản phẩm có 2 màu sắc Pantone: Arctic Seal và Nile.

Với sự xuất hiện của Moto G77 và Moto G67, Motorola đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong phân khúc smartphone tầm trung, từ đó mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn hấp dẫn.

Motorola quay lại thị trường Việt Nam, ra mắt 5 smartphone mới

Motorola quay lại thị trường Việt Nam, ra mắt 5 smartphone mới

Thương hiệu Motorola đã chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam sau một thời gian dài vắng bóng. Trong lần tái xuất này, hãng đã giới thiệu 5 mẫu smartphone mới trải dài trên nhiều phân khúc, từ mức giá 3 triệu đồng cho đến phân khúc điện thoại gập cao cấp.

