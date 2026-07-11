Motorola 'nhá hàng' mẫu flagship Edge 70 Max pin 'khủng'

Được coi là "flagship killer" đầu tiên trong nhiều năm qua, những hình ảnh và thông tin rò rỉ gần đây hé lộ một số tính năng nổi bật của Motorola Edge 70 Max, bao gồm nâng cấp đáng kể về pin và màn hình.

Hình ảnh nhá hàng Motorola Edge 70 Max trên cửa hàng Flipkart ẢNH: MOTOROLA

Theo thông tin từ chuyên gia công nghệ Roland Quandt trên Bluesky, Motorola Edge 70 Max sẽ mang đến thời lượng pin, màn hình và sức mạnh xử lý vượt trội so với các phiên bản Edge 70 trước đó, bao gồm cả Pro và Pro+. Đáng chú ý, đây sẽ là chiếc điện thoại Edge đầu tiên trong nhiều năm được trang bị chip Snapdragon 8-series cao cấp, với Snapdragon 8 Gen 5, mạnh mẽ hơn so với chip Snapdragon 8s Gen 3 của Motorola 50 Ultra ra mắt hai năm trước.

Đối với màn hình, Motorola Edge 70 Max dự kiến sẽ sở hữu màn hình AMOLED 6,82 inch, tương tự như mẫu Motorola Signature mới ra mắt gần đây. Tuy nhiên, thiết kế của Edge 70 Max có thể không cao cấp bằng Signature.

Motorola Edge 70 Max sẽ là 'quái vật pin' trong phân khúc?

Một điểm nổi bật khác là dung lượng pin của Edge 70 Max có thể lên tới 7.100 mAh, lớn hơn nhiều so với 5.200 mAh của Signature. Mặc dù Signature sử dụng pin silicon-carbon giúp máy mỏng hơn, nhưng Edge 70 Max hứa hẹn sẽ mang lại thời gian sử dụng lâu hơn.

Các tính năng nổi bật sẽ đến với Motorola Edge 70 Max ẢNH: MOTOROLA

Ngoài ra, thiết bị này có thể hỗ trợ sạc không dây nhanh Qi2, mặc dù thông tin về tốc độ sạc vẫn chưa được xác nhận. Một số hình ảnh rò rỉ cũng cho thấy điện thoại sẽ đi kèm công nghệ sạc từ tính, có thể biến Edge 70 Max thành một trong số ít điện thoại Android được trang bị tính năng này.

Trước đó, thiết kế của Edge 70 Max cũng từng bị rò rỉ với các màu sắc như xám đậm và xanh da trời ánh kim, cùng với ba camera ở mặt sau, tuy nhiên các thông số kỹ thuật chính xác vẫn chưa được công bố.

Giờ đây, với việc Motorola đã bắt đầu nhá hàng Edge 70 Max trên mạng xã hội, thời điểm ra mắt sản phẩm có thể không còn quá xa.