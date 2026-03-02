Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Motorola ra mắt smartphone tầm trung Edge 70 Fusion

Kiến Văn
Kiến Văn
02/03/2026 19:49 GMT+7

Motorola vừa chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên về chiếc smartphone tầm trung Edge 70 Fusion tại triển lãm MWC 2026 diễn ra từ ngày 2 - 5.3 ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Motorola Edge 70 Fusion không nhằm cạnh tranh với các sản phẩm cao cấp như Galaxy S26 hay S26 Ultra, thay vào đó hướng đến phân khúc giá rẻ hơn, tương tự như Galaxy A56 hay A57 sắp được Samsung ra mắt, cũng như Pixel 10a đã được Samsung giới thiệu trước đó.

Motorola ra mắt siêu phẩm tầm trung Edge 70 Fusion - Ảnh 1.

Edge 70 Fusion xuất hiện tại MWC 2026 với màn hình siêu sáng

ẢNH: MOTOROLA

Các thông số kỹ thuật nổi bật của Edge 70 Fusion bao gồm màn hình Extreme AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 2.772 x 1.272 pixel, tần số quét 144 Hz cho độ sáng lên đến 5.200 nit; chip xử lý Snapdragon 7s Gen 3; RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB và chạy Android 16 với hứa hẹn cập nhật bảo mật trong 5 năm. Ở mặt sau, điện thoại trang bị camera sau 50 MP với cảm biến Sony LYTIA 710, camera siêu rộng 13 MP và camera trước 32 MP.

Motorola đặt cược vào pin lớn và độ bền cao

Máy có pin 5.200 mAh hoặc 7.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 68W; tiêu chuẩn chống nước và bụi IP68 và IP69, cùng độ bền đạt tiêu chuẩn MIL-STD 810H.

Tất cả được gói gọn trong kích thước 162,76 x 75,6 x 7,21mm và nặng 177 gram với phiên bản 5.200 mAh; hoặc 162,76 x 75,6 x 7,99 mm và nặng 193 gram với phiên bản 7.000 mAh.

Motorola ra mắt siêu phẩm tầm trung Edge 70 Fusion - Ảnh 2.

Edge 70 Fusion cung cấp hai tùy chọn dung lượng pin

ẢNH: MOTOROLA

Một điểm đáng chú ý là Motorola đã không công bố rõ về sự khác biệt giữa hai phiên bản dung lượng pin trong thông cáo báo chí. Phiên bản 5.200 mAh được quảng bá có thời gian sử dụng lên đến 39 giờ, trong khi phiên bản 7.000 mAh có thể hoạt động lên đến 50 giờ.

Đối với giá bán, tại Anh, phiên bản 7.000 mAh có giá 379,99 bảng, trong khi phiên bản 5.200 mAh có giá 370 bảng. Sự chênh lệch giá không lớn, và cả hai phiên bản đều hứa hẹn mang lại trải nghiệm tốt với màn hình lớn, camera chất lượng và thiết kế chắc chắn.

Tuy nhiên, Motorola chưa cam kết rõ ràng về số lượng bản cập nhật hệ điều hành lớn cho Edge 70 Fusion, thay vào đó công ty chỉ hứa cung cấp các bản vá bảo mật trong ít nhất 5 năm. Yếu tố này rõ ràng cần được cải thiện nếu Motorola muốn cạnh tranh với các đối thủ lớn như Samsung, Apple và Google.

