Mourinho 'chết lặng' sau thất bại trên sân Salzburg tại Europa League

Dù phải làm khách trên sân của Salzburg, nhưng AS Roma vẫn được đánh giá cao hơn đội chủ nhà ở trận lượt đi vòng knock-out Europa League. Bởi AS Roma là đội bóng có chiều sâu vượt trội dưới tài năng của HLV Mourinho. Đội bóng của Mourinho đang có phong độ ổn định khi thắng tới 7, hòa 2 và thua 2 trong 11 trận đấu gần nhất tại mọi đấu trường tham dự.

AS Roma được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Salzburg ở trận lượt đi vòng knock-out Europa League REUTERS

Bên cạnh đó, AS Roma với sự trở lại trong đội hình xuất phát của những Tammy Abraham, Paulo Dybala và Nemanja Matic hoàn toàn tràn đầy hy vọng có được kết quả tốt ngay trên sân khách. Đúng như dự đoán, thầy trò HLV Mourinho đã có được thế trận rất tốt trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, những Abraham hay Dybala đều không thể đưa bóng vào lưới của Salzburg.

Pellegrini trong một pha tấn công ở phần sân đội Salzburg REUTERS

Thế trận của hiệp 2 vẫn không thay đổi, đội bóng AS Roma vẫn tấn công miệt mài và sắc nét hơn so với Salzburg. Tuy nhiên sự may mắn đã không thể mỉm cười với đội bóng của Mourinho. Hai cơ hội rõ ràng nhất của đội khách chính là quả đánh đầu của Cristante ở phút 73 đã trúng cột dọc và Belotti tung cú sút nguy hiểm ở phút 81 trúng xà ngang.

Abraham tiếc nuối trước những cơ hội của các đồng đội REUTERS

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn thắng đã khiến AS Roma phải "trả giá" ở cuối trận. Ở phút 88, Strahinja Pavlovic thực hiện một đường chuyền bổng chuẩn xác vào trong vòng cấm, Nicolas Capaldo bật cao hơn các hậu vệ AS Roma ở gần chấm phạt đền để đánh đầu vào góc trái khung thành thủ môn Rui Patricio mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chủ nhà Salzburg đã bất ngờ có bàn thắng ở những phút cuối trận REUTERS

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho cay đắng nói: “Đây là bóng đá, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm chủ trận đấu. Chúng tôi đã bỏ lỡ một số cơ hội khó tin và có một quả phạt đền rõ ràng đã không được trao cho chúng tôi trong hiệp 1. Chúng tôi đã không may mắn và để thủng lưới ở những phút cuối trận là không công bằng".

HLV Mourinho 'lặng người' sau bàn thua của AS Roma

Dù thất bại, nhưng đội bóng AS Roma của HLV Mourinho vẫn có thể sửa sai trên sân nhà trong trận lượt về Europa League trước Salzburg diễn ra ngày 24.2 tới đây.