Mr Pips xin 'kết hôn trong tù', bố mẹ tha thiết giám định tâm thần cho con

Chiều 8.11, sau 13 ngày làm việc, phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam cùng 187 bị cáo trong vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế kết thúc phần tranh luận. Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án.

Mr Pips Phó Đức Nam tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Mr Pips xin được án tù 30 năm thay vì chung thân

Tại bản luận tội, Mr Pips và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị viện kiểm sát xác định giữ vai trò cao nhất, nên đề nghị cùng mức án tù chung thân về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Nói lời sau cùng trước bục khai báo, Mr Pips gửi lời xin lỗi các bị hại, mong muốn được xử lý tài sản nhanh, sớm khắc phục hậu quả cho họ. Đây cũng là mong muốn của bị cáo này thể hiện xuyên suốt tại phần xét hỏi và tranh luận trước đó.

Về hình phạt, Mr Pips xin khoan hồng để được hưởng án 30 năm tù (mức tối đa của hình phạt tù có thời hạn) thay vì chung thân như viện kiểm sát đề nghị. Đồng thời, bị cáo tiếp tục viện dẫn căn bệnh tâm thần, mong muốn được tạo điều kiện chữa bệnh trong thời gian chấp hành án.

Đáng chú ý, Mr Pips xác định án tù rất dài, không biết còn có ai còn muốn yêu thương mình không, nếu có xin được kết hôn trong thời gian ở trại.

Cùng giữ vai trò chính trong vụ án, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ gửi lời xin lỗi bị hại, mong muốn khắc phục tối đa cho nhà đầu tư và sớm trở về với xã hội.

Theo viện kiểm sát, đây cũng là vụ án điển hình về tội phạm có tổ chức, với sự phân công vai trò rõ ràng, các bộ phận tuy thực hiện những công đoạn khác nhau nhưng cùng hướng tới mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hậu quả gây ra không chỉ dừng lại ở số tiền bị chiếm đoạt mà còn là sự khánh kiệt về kinh tế, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhiều người phải vay nợ, bán hết tài sản, nhà cửa nhưng vẫn trở thành "con nợ". Có những gia đình hôn nhân tan vỡ, con cái mất cơ hội học hành, thậm chí có bị hại từng có ý định tự tử để giải thoát.

Bố mẹ Mr Pips tha thiết giám định tâm thần cho con

Vụ án này còn có nhiều người thân của Mr Pips vướng lao lý. Trong đó, bị cáo Phó Đức Thắng (bố Mr Pips) và bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips), cùng bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù vì giúp con trai rửa tiền hàng trăm tỉ đồng.

Đại diện 2 vợ chồng nói lời sau cùng, bà Liễu tiếp tục bày tỏ sự trăn trở trong việc đánh giá tâm thần của con chưa "đúng quy chuẩn y học".

Nữ bị cáo cho rằng không thể chỉ dựa vào một buổi khám lâm sàng hay lời khai của một vài người khác, hoặc người tiếp xúc tại tòa, để khẳng định con trai hoàn toàn bình thường.

Bà cho hay gia đình đã gửi đến cơ quan tiến hành tố tụng rất nhiều đơn trình bày của hàng xóm, phụ huynh học sinh từng tiếp xúc với Mr Pips trước đây xác nhận về tình trạng tâm thần của con trai, họ sẵn sàng ra tòa làm chứng.

Riêng cáo buộc đang bị xét xử, bà Liễu khẳng định không cố ý hay bàn bạc từ trước. Việc rút tiền rồi mua tài sản, mang đi gửi nhờ chỉ là phản ứng để bảo vệ bản thân, bảo vệ con và tài sản của con, không phải là hành động bàn bạc, tính toán hay lên kế hoạch từ trước.

Mẹ Mr Pips cũng chỉ ra nhiều bất động sản của gia đình đã được hình thành từ những năm 1997, 1998, 2001, 2007, thời điểm Nam còn rất nhỏ, học mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 hoặc mới vào đại học.

Vợ chồng bị cáo cam kết sẽ dùng các tài sản gia đình hợp pháp này để tích cực hỗ trợ khắc phục hậu quả tối đa cho các bị hại trong vụ án

Cuối cùng, bà Liễu cho hay vợ chồng mang nhiều bệnh mãn tính, gia đình còn có 2 người mẹ già gần 90 tuổi cần phụng dưỡng, xin được xem xét cho 1 trong 2 người được ở ngoài để chăm sóc mẹ già, lo cho con trai bệnh nặng và có điều kiện hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Bà Liễu cũng thay con gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn bộ các bị hại, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, tuyên một mức án khoan hồng để con trai có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời.