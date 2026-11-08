Bố mẹ Mr Pips lương 30 triệu nhưng tài sản riêng 40 tỉ, 9 bất động sản?

Mr Pips Phó Đức Nam bị viện kiểm sát đề nghị án tù chung thân về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Bố mẹ bị cáo là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu cũng bị đề nghị 6 - 7 năm tù, cùng với cáo buộc đồng phạm về tội rửa tiền.

Cơ quan công tố xác định 2 người này biết nguồn tiền của con trai do phạm tội mà có nhưng vẫn giúp rửa tiền hàng trăm tỉ đồng, thông qua việc mua bất động sản, vàng, ngoại tệ… Khi biết con trai bị bắt, họ ra ngân hàng rút 145 tỉ đồng, mua vàng, ngoại tệ, gửi nhờ khắp nơi.

Đại diện viện kiểm sát tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Lương 30 triệu, không thể tích lũy đủ tiền mua tài sản trăm tỉ

Bào chữa cho bố mẹ Mr Pips, luật sư cho rằng hai bị cáo không biết cụ thể công việc con trai làm, cũng không rõ nguồn tiền mua bất động sản là từ hành vi phạm tội. Hành vi của họ xuất phát từ quan hệ tình thân, nghĩ đơn giản con trai chưa lập gia đình nên đứng tên tài sản giúp.

Đặc biệt, luật sư đề nghị hủy lệnh tạm dừng giao dịch đối với 9 bất động sản; trả lại hơn 40 tỉ đồng tiền mua hai căn hộ tại Hà Nội, số tiền trong các tài khoản ngân hàng cá nhân, 34 lượng vàng và chiếc ô tô Lexus, vì đây là tài sản riêng của bố mẹ Mr Pips.

Đối đáp quan điểm của người bào chữa, đại diện viện kiểm sát công bố kết quả xác minh thu nhập của ông Thắng và bà Liễu trong quá trình công tác tại CDC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Trung tâm Y tế Vietsovpetro, dao động 30 - 35 triệu đồng mỗi tháng.

Với tổng thu nhập khoảng 1 tỉ đồng mỗi năm, chưa trừ chi phí sinh hoạt, đại diện viện kiểm sát cho rằng các bị cáo không thể tích lũy đủ tiền để mua hàng loạt bất động sản, vàng và các tài sản khác trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Do vậy, có đủ căn cứ cho thấy tiền bố mẹ Mr Pips dùng để mua bán, đứng tên bất động sản và gửi tiết kiệm có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội của con trai, không phải tài sản tự tích lũy hợp pháp.

Mr Pips Phó Đức Nam được cảnh sát dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Bố Mr Pips từng lo lắng khi con có quá nhiều tiền

Đáng chú ý, viện kiểm sát cũng công bố nhiều bút lục về lời khai của bố mẹ Mr Pips trong tài liệu điều tra, cho thấy không phải họ không biết về nguồn gốc tiền của con trai.

Theo đó, từ năm 2020 - 2021, ông Thắng đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường khi Mr Pips liên tục mua sắm tài sản đắt tiền, gồm căn hộ tại Masteri Thảo Điền hơn 20 tỉ đồng, nhiều siêu xe, đồng hồ xa xỉ khoe trên mạng xã hội. Vợ chồng ông lo lắng, từng khuyên con dừng kinh doanh sàn chứng khoán vì sợ vi phạm pháp luật.

Đầu năm 2022, Mr Pips tiếp tục mua 2 căn hộ tại dự án tháp Crown Hàng Bài (Hà Nội) với tổng giá trị hợp đồng 266 tỉ đồng. Ông Thắng lo lắng vì số tiền mua hai căn hộ quá lớn, sợ công việc của con trai vi phạm pháp luật mới có nguồn tiền lớn như thế…

Chưa kể, tháng 5.2023, Bùi Trung Đức - cánh tay đắc lực của Mr Pips bị bắt giữ. Ông Thắng cũng biết thông tin này.

Những sự kiện trên thể hiện bố mẹ Mr Pips từng nghi ngờ chứ không phải hoàn toàn không biết về nguồn gốc tiền. Song, họ vẫn vẫn tiếp tục đứng tên, thực hiện giao dịch mua bán bất động sản theo đề nghị của con trai.

Cáo trạng xác định ông Thắng giúp sức, sử dụng tiền của con trai tham gia mua bán 5 bất động sản với tổng số tiền hơn 165 tỉ đồng.

Trong khi đó, bà Liễu cùng với chồng sử dụng hơn 146 tỉ đồng do con trai phạm tội mà có, cùng với hơn 40 tỉ đồng của hai vợ chồng thanh toán tiền mua 2 căn hộ tại Tháp Crown. Bà này còn nhận 121 tỉ đồng từ chồng và con trai, trong đó hơn 80 tỉ đồng do Mr Pips phạm tội mà có, rồi gửi tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần.