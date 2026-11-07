142 kg vàng của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ: Rửa tiền hay lương công ty trả?

Chiều 7.11, đại diện viện kiểm sát đối đáp quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo, trong vụ án Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm lừa đảo gần 1.600 tỉ đồng.

Một trong những nội dung được cơ quan công tố đề cập là 142 kg vàng bị thu giữ, được xác định thuộc sở hữu của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ - cánh tay đắc lực của Mr Pips.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Rửa tiền hay lương công ty trả?

Theo hồ sơ vụ án, 142 kg vàng nêu trên được thu giữ tại nơi ở của vợ cũ Mr Hunter. Bị cáo nhiều lần khẳng định đây là tiền lương và thưởng do công ty trả bằng vàng thay cho tiền mặt. Do đó, bị cáo cất giữ tại nhà, không có mục đích che đậy hành vi phạm tội hay cản trở hoạt động của cơ quan điều tra, nên không phải rửa tiền.

Song, đại diện viện kiểm sát dẫn các biên bản hỏi cung Mr Hunter có sự tham gia của luật sư, cho thấy bị cáo từng trình bày nguồn tiền mua vàng và bất động sản là tiền thu được từ hoạt động cùng Mr Pips.

Nội dung được viện kiểm sát viện dẫn thể hiện, khi các văn phòng hoạt động hiệu quả và thu về lượng tiền lớn, Mr Hunter nảy sinh ý định mua vàng tích trữ thay cho tiền mặt. Thông qua một người do Mr Pips giới thiệu, Mr Hunter nhiều lần mua tổng cộng 142 kg vàng trong giai đoạn 2021 - 2023, với số tiền khoảng 188 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Mr Hunter khai sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua số vàng nêu trên. Do đó, lời khai của bị cáo tại phiên tòa về việc được công ty trả lương bằng vàng là không có căn cứ.

Viện kiểm sát cũng dẫn lời khai của Mr Hunter về việc dùng tiền thu lợi trong quá trình làm việc với Mr Pips để góp mua các căn hộ tại dự án Goldmark City (Hà Nội) và mua đất tại Đà Nẵng.

Từ các căn cứ trên, cơ quan công tố khẳng định bị cáo đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua, chuyển hóa thành vàng và bất động sản, che giấu nguồn tiền chiếm đoạt. Việc truy tố tội rửa tiền là có căn cứ.

Người tham gia phiên tòa làm thủ tục qua cửa an ninh ẢNH: PHÚC BÌNH

Chủ tọa nói gì về đề nghị định giá lại 142 kg vàng?

Tại bản luận tội trước đó, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị đề nghị mức án chung thân về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Viện kiểm sát xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 339 tỉ đồng.

Về 142 kg vàng bị thu giữ tại nhà vợ cũ Mr Hunter, kết quả định giá tại thời điểm tháng 10.2024 xác định số vàng này trị giá hơn 356 tỉ đồng.

Tại tòa, Mr Hunter nhiều lần đề nghị định giá lại số vàng nêu trên, vì cho rằng theo giá thị trường thì hiện nay trị giá tăng lên khoảng 600 tỉ đồng. Bị cáo đồng thời đề nghị sớm cho đấu giá số vàng cùng 2 ô tô bị thu giữ để có tiền khắc phục hậu quả, bồi thường cho các bị hại.

Đáng chú ý, khi tự bào chữa, Mr Hunter cho rằng thời gian xét xử ngắn, chưa đủ để làm rõ toàn bộ vai trò của từng bị cáo trong vụ án, do vậy đề nghị hội đồng xét xử xem xét trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác minh trách nhiệm của những người liên quan.

Sau phần trình bày của bị cáo này, chủ tọa phiên tòa cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu định giá tài sản đối với số vàng bị thu giữ. Giá trị tài sản sẽ được xác định tại thời điểm thực hiện định giá.

Đến nay, hội đồng xét xử không có đủ thời gian và điều kiện để tiến hành định giá lại theo đề nghị của bị cáo. Việc này sẽ dành cho cơ quan thi hành án, trong trường hợp tòa xác định các bị cáo có tội.