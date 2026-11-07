Viện kiểm sát bác đề nghị giám định tâm thần với Mr Pips

Chiều 7.11, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử Mr Pips Phó Đức Nam cùng các đồng phạm trong vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế và ngoại hối, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư.

Một trong những nội dung được viện kiểm sát đối đáp với luật sư bào chữa, là tình trạng sức khỏe của Mr Pips, có cần giám định tâm thần hay không.

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Mr Pips có khả năng nhận thức, không chấp nhận giám định tâm thần

Trước đó, mẹ của Mr Pips cũng như luật sư bào chữa nhiều lần đề nghị giám định tâm thần cho Mr Pips. Theo họ, việc này không phải để trốn tránh nghĩa vụ mà nhằm làm rõ tình trạng sức khỏe của bị cáo tại thời điểm phạm tội, từ đó xác định chính xác trách nhiệm liên quan.

Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát nhận định đề nghị nêu trên không có căn cứ pháp lý và thực tiễn. Các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra cho thấy Mr Pips có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Kiểm sát viên dẫn công văn của Bệnh viện Bạch Mai, nơi trực tiếp thăm khám sức khỏe thường xuyên cho Mr Pips trong thời gian tạm giam. Kết quả kiểm tra lâm sàng cho thấy bị cáo không có biểu hiện bất thường ở 6 lĩnh vực nhận thức, gồm: sự chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng thị giác - vận động, nhận thức xã hội.

Theo đại diện cơ quan công tố, văn bản trên của bệnh viện một là trong những căn cứ y khoa quan trọng để đánh giá khả năng nhận thức của bị cáo.

Cạnh đó, trong các buổi hỏi cung, biên bản ghi lời khai và quá trình xét hỏi tại tòa, Mr Pips luôn trình bày rõ ràng, nắm chi tiết hành vi của bản thân cũng như những người liên quan.

Cú lừa 2,5 tỉ đồng với bố Mr Pips khi 'chạy' giám định tâm thần cho con trai

Xác minh từ các cán bộ quản giáo trực tiếp theo dõi và người ở cùng buồng giam với Mr Pips trong thời gian bị tạm giam cũng đều cho biết bị cáo không có biểu hiện bất thường hoặc lệch chuẩn về tâm thần trong sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày.

Chưa kể, những bị cáo từng làm việc cùng Mr Pips đều khai Mr Pips có trình độ chuyên môn, tư duy logic tốt, đủ khả năng tổ chức, chỉ đạo toàn bộ hệ thống nhân sự trong đường dây.

Từ phân tích đã nêu, đại diện viện kiểm sát khẳng định không có cơ sở nghi ngờ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của Mr Pips, nên bác bỏ đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần của luật sư.

Đại diện viện kiểm sát tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Chủ mưu lừa đảo gần 1.600 tỉ, lúc buồn thì "nhiều tiền vẫn thấy đời vô nghĩa"

Tại bản luận tội, viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Mr Pips Phó Đức Nam mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11 - 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp mức án đề nghị là chung thân.

Mr Pips bị xác định chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo chứng khoán quốc tế và ngoại hối, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Mr Pips mua hàng loạt bất động sản, vàng chất đầy nhà, ngoại tệ lên tới cả triệu USD…

Quá trình xét xử, Mr Pips Phó Đức Nam thừa nhận cáo buộc lừa đảo, cho rằng hầu hết các nhà đầu tư tham gia các sàn giao dịch của mình đều là cá nhân, ít kinh nghiệm, 99% sẽ thua cuộc.

Đặc biệt, bị cáo có những lời khai gây chú ý về tình trạng sức khỏe của bản thân. Từ năm 2012, bị cáo từng được xác định mắc chứng rối loạn lưỡng cực (một loại rối loạn tâm thần mạn tính, thay đổi tâm trạng thất thường giữa hai trạng thái đối lập: hưng cảm và trầm cảm), phải bỏ dở việc học ở Singapore. Tại Việt Nam, suốt thời gian từ khi còn là sinh viên, trong quá trình điều hành đường dây lừa đảo, cho đến khi bị bắt, Mr Pips thường xuyên sử dụng thuốc điều trị.

Khi được hỏi kỹ hơn về biểu hiện bệnh, Mr Pips nói "có lúc buồn chán nhưng cũng có lúc hưng phấn mạnh". Khi rơi vào trạng thái buồn chán, "dù có nhiều tiền đến đâu vẫn thấy cuộc sống vô nghĩa".

Giống với Mr Pips, mẹ và bạn gái của bị cáo cũng cho biết Mr Pips có tâm trạng như "đồ thị hình sin", lúc trầm thì không thiết tha gì cuộc sống, nhưng lúc hưng phấn có thể quay TikTok đến 1 - 2 giờ sáng, hoặc vung tiền mua siêu xe, trang sức xa xỉ không kiểm soát.

Phía gia đình từng nhiều lần đề nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần nhưng không được chấp thuận.