Nhóm chat bí mật của Mr Pips và những lần bạn gái dùng cả xe đẩy nhận tiền

Trong vụ án Mr Pips Phó Đức Nam, bạn gái của bị cáo này là Nguyễn Thanh Tâm bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù, với cáo buộc giúp bạn trai rửa tiền lên tới hơn 384 tỉ đồng.



Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Trước bục khai báo, Tâm khai về những lần bê cả thùng carton chứa đầy tiền từ căn hộ 2 người chung sống xuống sảnh đưa cho người khác, hoặc nhận vàng từ người khác mang tới từ sảnh lên phòng cất, đều theo chỉ đạo của Mr Pips.

Cả Tâm và luật sư bào chữa đều cho rằng Tâm chỉ chịu trách nhiệm với số tiền bạn trai giao quản lý kể từ thời điểm một cánh tay đắc lực của Mr Pips bị bắt, khoảng hơn 57 tỉ đồng. Còn giai đoạn trở về trước, tài sản do Mr Pips toàn quyền quyết định, Tâm không biết về nguồn gốc, cũng không được định đoạt hay sử dụng gì.

Sử dụng xe đẩy để nhận tiền

Đối đáp quan điểm trên, đại diện VKS công bố nhiều lời khai của Tâm tại giai đoạn điều tra. Trong đó, nữ bị cáo từng khai chung sống như vợ chồng với Mr Pips từ năm 2018, đến năm 2021 thì Mr Pips mua căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TP.HCM).

Tâm thấy bạn trai có nhiều tiền mặt, thường khoảng 10 - 20 tỉ đồng đựng trong thùng giấy. Ban đầu, tiền được để trong ô tô do tài xế của Mr Pips quản lý, về sau Mr Pips thuê một căn hộ tại phường An Phú (TP.HCM) làm nơi cất giữ tiền mặt.

Viện kiểm sát cũng dẫn lại lời khai của Tâm, cho thấy mỗi khi cần giao tiền mặt, vàng hoặc ngoại tệ để mua tài sản, Mr Pips sẽ lập một nhóm Telegram gồm Mr Pips, Tâm và người trực tiếp giao nhận tiền. Sau khi giao nhận hoàn tất, Mr Pips chỉ đạo xóa nhóm Telegram.

Tâm còn khai thường gặp nhiều người khác nhau để nhận tiền nhưng không rõ nhân thân của những người này. Việc giao nhận diễn ra tại tòa chung cư mà Mr Pips thuê để cất giữ tiền. Khi có người mang tiền đến, Tâm sử dụng xe đẩy xuống nhận.

Theo đại diện viện kiểm sát, những lời khai trên cho thấy Tâm nhận thức được nguồn tiền mà mình quản lý là tiền bất minh.

Viện kiểm sát: Bạn gái biết Mr Pips hoạt động phi pháp từ năm 2018

Tháng 5.2023, Bùi Trung Đức - cánh tay đắc lực của Mr Pips - bị bắt. Tâm nói kể từ thời điểm này mới nghi ngờ về hoạt động kinh doanh của bạn trai, lẽ ra bị cáo phải tìm hiểu rõ nhưng đã không làm, vẫn giúp cất giữ tài sản. Do đó, bị cáo xin chịu trách nhiệm trong giai đoạn này, còn trước đó thì không liên quan.

Tuy nhiên, theo đại diện viện kiểm sát, cuối năm 2017, Tâm thực tập tại một sàn giao dịch chứng khoán, công việc hằng ngày là gọi điện tư vấn khách hàng. Đây cũng là thời điểm Tâm quen và nảy sinh tình cảm với Mr Pips.

Năm 2018, Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) liên hệ, giao Mr Pips quản lý sàn GKFX. Sau đó, Mr Pips cùng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ phát triển hoạt động kinh doanh các sàn giao dịch.

Viện kiểm sát dẫn các biên bản ghi lời khai của Tâm tại cơ quan điều tra, thể hiện bị cáo biết bạn trai kinh doanh chứng khoán cùng Bùi Trung Đức, Lê Khắc Ngọ và Isik Uran.

Tâm cũng khai nguồn thu nhập của Mr Pips đến từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, ngoài ra không có nguồn thu nào khác, đồng thời trực tiếp quản lý tiền và tài sản cho người yêu từ trước tháng 5.2023.

Trong đó, Tâm khai năm 2022 đã cùng một người khác mua 3 bất động sản theo chỉ đạo của bạn trai, nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.

Hoặc lâu hơn là năm 2021, Tâm thông qua môi giới mua một căn hộ tại Phú Mỹ (TP.HCM) với giá hơn 2,5 tỉ đồng. Sau khi hỏi ý kiến và được Mr Pips đồng ý, Tâm sử dụng tiền do bạn trai đưa để mua và đứng tên…

Với những lời khai nêu trên, đại diện viện kiểm sát nhận định, ngay từ năm 2018, Tâm đã biết và hiểu công việc của bạn trai là vi phạm pháp luật. Nhưng trong thời gian có quan hệ tình cảm và chung sống, bị cáo vẫn giúp sức chuyển đổi tiền do phạm tội mà có thành các loại tài sản, bất động sản.