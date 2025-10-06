Mr.Pips sở hữu khối tài sản ‘khủng’ ở nước ngoài

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều nay 6.10, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội đã thông tin thêm về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do TikToker Phó Đức Nam (tức Mr.Pips, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nay là TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, trú Hà Nội; đang bỏ trốn) cầm đầu.

Theo đại tá Long, tới thời điểm hiện tại, Công an Hà Nội đã khởi tố 47 bị can, trong đó 38 người bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 người bị truy nã quốc tế.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thông tin tại họp báo ẢNH: ĐÌNH HUY

Cạnh đó, Công an Hà Nội cũng thu giữ 69 tỉ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỉ đồng trong tài khoản; 41 ô tô hạng sang, đắt tiền.

Mới đây nhất, ngày 24.9, Công an Hà Nội thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; nhiều trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản.

Đại tá Long cho hay, tổng tài sản đã thu giữ đến nay ước tính khoảng 5.215 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công an Hà Nội đã làm rõ việc Phó Đức Nam gửi số tiền tương ứng khoảng 5 tỉ đồng vào ngân hàng của Singapore. Công an Hà Nội đang phối hợp với Interpol Singapore để phong tỏa, thu giữ số tiền này.

Bị can Phó Đức Nam ẢNH: T.A

Nói thêm về tài sản của Phó Đức Nam tại nước ngoài, đại tá Long cho hay, về tiền, Công an Hà Nội còn xác định tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, Nam còn nhờ người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD.

Về bất động sản, tại Campuchia Nam có 2 căn hộ trị giá 800.000 USD; tại Dubai có 1 căn hộ trị giá khoảng 600.000 USD; tại Úc có 1 căn hộ chung cư trị giá khoảng 300.000 USD; tại Thổ Nhĩ Kỳ có 1 căn hộ trị giá khoảng 400.000 USD.

Về các tài khoản khác, tại Campuchia, Nam có 2 ô tô nhãn hiệu Lexus tổng giá trị khoảng 400.000 USD và 1 ô tô nhãn hiệu Range Rover Defender trị giá khoảng 100.000 USD; tại Dubai, Nam có 2 ô tô nhãn hiệu Roll Royce tổng giá trị khoảng 700.000 USD.

Công an Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Interpol để xác minh các tài sản của Nam và thu hồi theo quy định.

Gần 600 người có dấu hiệu đồng phạm

Theo kết quả điều tra, đường dây của Nam và Ngọ hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế" với cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Các nhân viên kinh doanh (sale) được tuyển dụng và đào tạo bài bản để tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, Zalo, Zoiper hoặc mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào "các sàn chứng khoán quốc tế có uy tín, có chuyên gia tư vấn riêng".

Bị can Lê Khắc Ngọ đang bỏ trốn ẢNH: FBNV

Ban đầu, các nạn nhân được cho thắng một vài lệnh nhỏ, có thể rút tiền để tạo niềm tin. Sau đó, "chuyên gia" (nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) tiếp tục dụ dỗ họ đầu tư thêm với số tiền lớn hơn, liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền nạn nhân chuyển vào đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm của Nam quản lý.

Công an Hà Nội đã triệu tập và ghi lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh của Nam và đồng phạm, những người này làm việc tại 18 văn phòng giao dịch do Nam cùng Nguyễn Văn Ngọ (đồng phạm) tổ chức. Trong số này có 870 nhân viên sale; 119 leader (trưởng nhóm); 34 senior manager; 5 quản lý văn phòng cấp cao.

Những người này khai mỗi tháng được trả lương và hoa hồng (từ 1 - 4% giá trị giao dịch). Tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ salesnetwork.info, nơi các nhân viên đăng ký tài khoản nhận lương, sau đó bộ phận tài vụ chuyển tiền qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện dòng tiền bất hợp pháp.

Qua đối chiếu sao kê, cơ quan điều tra xác định mức thu nhập của từng nhân viên từ 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỉ đồng. 520 người được nhận thưởng, trong đó 36 người có mức thưởng từ 500 triệu đồng trở lên, 28 người hưởng từ 200 - 500 triệu đồng. Tổng cộng, gần 600 người trong hệ thống được xác định có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



