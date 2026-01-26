MTTQ Việt Nam - Campuchia thúc đẩy hợp tác, vun đắp quan hệ hữu nghị bền chặt

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao và chân thành cảm ơn Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) anh em đã cử bà Samdech Men Sam An sang chúc mừng nhân dịp tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng và hai nước.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thân mật tiếp bà Samdech Men Sam An, Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và phát triển tổ quốc Campuchia ẢNH: HƯƠNG ĐIỆP

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước ngày càng được củng cố, phát triển gắn bó, đoàn kết, nhân dịp này, bà Bùi Thị Minh Hoài trân trọng mời bà Samdech Men Sam An và đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm Việt Nam và ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận hai nước giai đoạn 2026 - 2031, làm cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, năm 2027 là năm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2027), bà Hoài đề nghị Mặt trận hai nước cùng phối hợp xây dựng các kế hoạch thiết thực để tăng cường giáo dục, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam -Campuchia.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò, những đóng góp quan trọng của bà Samdech Men Sam An đối với việc thúc đẩy quan hệ gắn bó, hữu nghị giữa hai nước, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào. Bà bày tỏ mong muốn, với tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, bà Samdech Men Sam An sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực nhằm đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 2 nước nói chung, giữa Mặt trận hai nước nói riêng.

Bà Samdech Men Sam An chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài đã trúng cử Ban Chấp hành T.Ư, đồng thời tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị với vai trò là Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ẢNH: HƯƠNG ĐIỆP

Cảm ơn sự đón tiếp chí tình, cùng tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, bà Samdech Men Sam An cho biết, theo kế hoạch, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân Dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen sẽ sang chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử. Tuy nhiên, do công việc bận rộn trong nước nên đã cử bà đại diện Đảng Nhân dân Campuchia sang Việt Nam chúc mừng.

Bà Samdech Men Sam An cũng chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài đã trúng cử Ban Chấp hành T.Ư, đồng thời tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị với vai trò là Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, bà Samdech Men Sam An nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Bà nhấn mạnh, thắng lợi của Đại hội XIV không chỉ là niềm vui của nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui chung của các nước trong khu vực, trong đó có Campuchia.

Bà Samdech Men Sam An khẳng định Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân Campuchia hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời tích cực đóng góp vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nước.