MTTQ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà nhân dân vùng ngập lũ Thái Nguyên, Bắc Ninh

Tới thăm và trực tiếp trao hỗ trợ cho người dân và lực lượng hỗ trợ tại P.Gia Sàng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hà Thị Nga sẻ chia với những khó khăn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đang trải qua.

Bà Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong việc tiếp cận người dân bị mắc kẹt để hạn chế tối đa thiệt hại về người; đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng vũ trang đã hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Phó chủ tịch Hà Thị Nga thăm hỏi và trao quà động viên các gia đình ẢNH: QUANG VINH

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng công điện của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại bởi mưa lũ gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi, những ngày qua, rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ.

Tính đến thời điểm này, số tiền đăng ký ủng hộ qua tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương lên tới gần 900 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup ủng hộ 500 tỉ đồng và sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại.

"Cảm động vô cùng khi có những cụ già, những em nhỏ, những người công nhân bình dị đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tiền ủng hộ với mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ kịp thời đến tận tay nhân dân các tỉnh đang chịu thiệt hại bởi bão lũ. Điều đó cho thấy tinh thần cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái của người dân được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết", bà Hà Thị Nga nhận định.

Theo bà Hà Thị Nga, từ số tiền tiếp nhận được, Ban vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ hỗ trợ đợt 1 số tiền 265 tỉ đồng tới 17 tỉnh, thành phố.

Phó chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị, ngay sau khi nước rút, đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phải kịp thời hỗ trợ để nhân dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp với lực lượng vũ trang để tiến hành tiêu độc, khử trùng, đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Tại đây, bà Hà Thị Nga đã trực tiếp đến và trao 15 suất quà cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ; thăm trường học, trao hỗ trợ thầy cô và các em học sinh.



"Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục hướng dẫn các cơ sở điều tiết trực tiếp hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm về tới cơ sở để kịp thời gửi tới nhân trên địa bàn", Phó chủ tịch Hà Thị Nga thông tin.

Bà Hà Thị Nga thăm hỏi và trao quà cho bà con bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Kép ẢNH: QUANG VINH

Chiều cùng ngày, bà Hà Thị Nga cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Thăm hỏi các hộ gia đình nơi đây, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ân cần động viên, chia sẻ trước những khó khăn mà người dân địa phương đang phải vượt qua; đồng thời ghi nhận nỗ lực của chính quyền và lực lượng chức năng trong việc khẩn trương hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.



"Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp tình hình thiệt hại tại các địa phương để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó có phương án hỗ trợ kịp thời giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả mưa lũ", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Đoàn công tác Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã trao nhiều phần quà tới các hộ dân. Những món quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là nguồn động viên tinh thần, vật chất giúp người dân vững tin vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.