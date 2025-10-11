Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

MTTQ Việt Nam thăm hỏi, tặng quà nhân dân vùng ngập lũ Thái Nguyên, Bắc Ninh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/10/2025 22:24 GMT+7

Ngày 11.10, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà người dân và lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Tới thăm và trực tiếp trao hỗ trợ cho người dân và lực lượng hỗ trợ tại P.Gia Sàng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hà Thị Nga sẻ chia với những khó khăn mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đang trải qua. 

Bà Nga đánh giá cao tinh thần chủ động, cố gắng, nỗ lực của tỉnh trong việc tiếp cận người dân bị mắc kẹt để hạn chế tối đa thiệt hại về người; đồng thời gửi lời cảm ơn tới lực lượng vũ trang đã hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định đời sống của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng ngập lũ Thái Nguyên , Bắc Ninh - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Hà Thị Nga thăm hỏi và trao quà động viên các gia đình

ẢNH: QUANG VINH

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng công điện của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh chịu thiệt hại bởi mưa lũ gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi, những ngày qua, rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ.

Tính đến thời điểm này, số tiền đăng ký ủng hộ qua tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương lên tới gần 900 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup ủng hộ 500 tỉ đồng và sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành trao hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại.

"Cảm động vô cùng khi có những cụ già, những em nhỏ, những người công nhân bình dị đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tiền ủng hộ với mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ kịp thời đến tận tay nhân dân các tỉnh đang chịu thiệt hại bởi bão lũ. Điều đó cho thấy tinh thần cộng đồng, tinh thần tương thân tương ái của người dân được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết", bà Hà Thị Nga nhận định.

Theo bà Hà Thị Nga, từ số tiền tiếp nhận được, Ban vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phân bổ hỗ trợ đợt 1 số tiền 265 tỉ đồng tới 17 tỉnh, thành phố.

Phó chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị, ngay sau khi nước rút, đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phải kịp thời hỗ trợ để nhân dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp với lực lượng vũ trang để tiến hành tiêu độc, khử trùng, đảm bảo môi trường sống cho người dân.

Tại đây, bà Hà Thị Nga đã trực tiếp đến và trao 15 suất quà cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ; thăm trường học, trao hỗ trợ thầy cô và các em học sinh.

"Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục hướng dẫn các cơ sở điều tiết trực tiếp hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các nhà hảo tâm về tới cơ sở để kịp thời gửi tới nhân trên địa bàn", Phó chủ tịch Hà Thị Nga thông tin.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng ngập lũ Thái Nguyên , Bắc Ninh - Ảnh 3.

Bà Hà Thị Nga thăm hỏi và trao quà cho bà con bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Kép

ẢNH: QUANG VINH

Chiều cùng ngày, bà Hà Thị Nga cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Thăm hỏi các hộ gia đình nơi đây, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ân cần  động viên, chia sẻ trước những khó khăn mà người dân địa phương đang phải vượt qua; đồng thời ghi nhận nỗ lực của chính quyền và lực lượng chức năng trong việc khẩn trương hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

"Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp tình hình thiệt hại tại các địa phương để báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó có phương án hỗ trợ kịp thời giúp các địa phương sớm khắc phục hậu quả mưa lũ", bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Đoàn công tác Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã trao nhiều phần quà tới các hộ dân. Những món quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là nguồn động viên tinh thần, vật chất giúp người dân vững tin vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

T.Ư Đoàn thăm, tặng quà đoàn viên, học sinh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng bão số 11

T.Ư Đoàn thăm, tặng quà đoàn viên, học sinh Thái Nguyên chịu ảnh hưởng bão số 11

Sáng 11.10, đoàn công tác của Ban Bí thư T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà, động viên các đoàn viên, thanh niên, học sinh chịu ảnh hưởng của bão số 11 tại tỉnh Thái Nguyên.

Cận cảnh đường phố Thái Nguyên tan hoang, xe cộ bám đầy bùn sau lũ rút

Khám phá thêm chủ đề

thái nguyên Ngập lụt bão số 11 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận