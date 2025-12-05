MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội có sự tham dự của Mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Bé Ba; trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Việt Thành; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp qua các thời kỳ.

Đại diện Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể T.Ư có ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: THANH QUÂN

Về phía tỉnh Đồng Tháp, tham dự đại hội có bà Nguyễn Hải Trâm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Châu Thị Mỹ Phương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp; ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và các sở, ngành.

Đại hội quy tụ 342 đại biểu chính thức, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức và doanh nghiệp trong tỉnh.

Ông Phan Văn Thắng phát biểu tại đại hội ẢNH: THANH QUÂN

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và các thế hệ cán bộ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Ông Thắng khẳng định nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn đổi mới của công tác Mặt trận sau khi tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: THANH QUÂN

Đại hội đã thảo luận, góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam; văn kiện Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và văn kiện Đại hội MTTQ tỉnh Đồng Tháp. Báo cáo tiếp thu cho biết, tại phiên thảo luận tổ đã có 50 lượt đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tập trung vào 7 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam toàn quốc. Các tham luận tại đại hội chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Dự và chỉ đạo đại hội, bà Nguyễn Hải Trâm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, biểu dương những kết quả MTTQ Việt Nam tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Mặt trận tiếp tục giữ vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng - chính quyền - nhân dân, góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh. Bà Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh tinh thần đoàn kết toàn dân tộc theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bài học có giá trị lâu dài trong giai đoạn phát triển mới.