Tiếp tục xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Thường trực ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, điều hành hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, toàn quân đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh. Toàn quân có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với khối lượng công việc lớn để hiện thực hóa các quyết sách quan trọng; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện chủ trương xây dựng quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân hiện đại.
Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để xử lý thắng lợi các tình huống, tuyệt đối không để bị động bất ngờ; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, luật, pháp lệnh, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất nội hàm và chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại...
Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tốt công tác tư tưởng của Đảng trong quân đội. Trọng tâm là tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần vững chắc cho bộ đội, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; xung kích, đi đầu trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện và thúc đẩy thực hiện "Bộ tiêu chí xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới", bảo đảm cơ chế đồng bộ, lộ trình rõ ràng, bước đi vững chắc; đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ sinh thái số, cơ sở dữ liệu, gắn với bảo mật và an toàn thông tin; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống, sức khỏe và điều kiện sinh hoạt, công tác, huấn luyện của bộ đội theo phương châm "thực túc, binh cường".
Tổng Bí thư chỉ rõ tiếp tục mở rộng, nâng tầm hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, trong đó cần đặc biệt quan tâm tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, nhất là các nước lớn; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, ngăn ngừa từ sớm, từ xa mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột.
Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đặc biệt coi trọng triển khai hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội hiện đại.
Để toàn quân vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hành động theo phương châm 5 vững (đó là "chính trị vững - kỷ luật vững - công nghệ vững - nghệ thuật quân sự vững - đời sống bộ đội vững"). Tổng Bí thư mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ khắc ghi khẩu hiệu này, biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành tiêu chí rèn luyện, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Ngày 4.12, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an T.Ư năm 2025 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư; Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu, đi đầu và những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an trong năm 2025.
Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, lực lượng Công an nhân dân tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031… Định vị cụ thể những công tác gia tăng đóng góp của lực lượng Công an trong thực hiện 3 mục tiêu chiến lược "hòa bình, ổn định - phát triển bền vững, chất lượng cao - nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân", tăng trưởng 2 con số, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được với sản phẩm, kết quả công việc rõ nét…; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng cần quyết tâm, nỗ lực rất lớn, sự bứt phá mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với tinh thần tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; trong đó vai trò, sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân đặc biệt quan trọng. Tổng Bí thư tin tưởng với tinh thần "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", lực lượng Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2026, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, nhất là gợi ý của Tổng Bí thư về các nhiệm vụ mà lực lượng Công an nhân dân cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Bám sát và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn lực lượng Công an nhân dân sẽ tập trung toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất…
