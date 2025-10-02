Hôm nay 2.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội tiếp tục tiến hành thảo luận; sau đó nghe đại diện Đoàn Chủ tịch kết luận nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện T.Ư trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự đại hội ẢNH: TTXVN

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Quân ủy T.Ư khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận văn kiện của Quân ủy T.Ư; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của T.Ư và bầu 48 đại biểu (45 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết) cùng 16 đại biểu đang công tác trong quân đội, tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy T.Ư trình đại hội; thống nhất cao với dự thảo văn kiện T.Ư trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cạnh đó, thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nghị quyết đại hội xác định mục tiêu xây dựng quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" sớm hơn một nhiệm kỳ so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy T.Ư trình đại hội ẢNH: NGUYÊN QUANG

Mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng quân đội

Phát biểu bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy T.Ư tại đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NGUYÊN QUANG

Qua đó đã khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, gương mẫu, thống nhất về tư tưởng, hành động, tạo ra nền tảng chất thép của quân đội.

Nhiều lĩnh vực phát triển đột phá, nhất là đột phá phát triển về khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng với sự thành công của việc nghiên cứu, chế tạo nhiều chủng loại vũ khí, trang bị mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại, nhu cầu, bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân hoàn thành nhiều nhiệm vụ đặc biệt của quân đội.

Tổng Bí thư nêu rõ, những chủ trương, quyết sách mà đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đặc biệt, đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại để quân đội ngày càng phát triển hùng mạnh, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư vui mừng thông báo với toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân cả nước: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công rất tốt đẹp.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII biểu thị sự thống nhất cao về ý chí, niềm tin của Đảng bộ Quân đội và toàn quân là động lực mạnh mẽ để cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ cả nước nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm, đồng sức xây dựng quân đội tiến nhanh, tiến mạnh đến vững chắc trên hành trình hiện đại hóa.

Từng sĩ quan, chỉ huy, mỗi chiến sĩ, đơn vị, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn và toàn quân tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thật tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về kết quả đại hội; đưa ngay nghị quyết vào các đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, làm cho nghị quyết thực sự có sức sống, đảm bảo chủ trương, quyết sách của đại hội nhanh chóng được hiện thực hóa trong thực tế.