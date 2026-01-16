MTV 'lục đục' vì 'cha đẻ' của ca sĩ Ann chỉ là 'thay đầu' cho Lê Minh

Sự kết hợp giữa nghệ sĩ ảo Ann và ban nhạc MTV trong dự án MV Đã có cha rồi đang tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh âm nhạc Việt đầu năm 2026.

Bobo Đặng và nhóm MTV chia sẻ về dự án mới ẢNH: MINH HY

Với Đã có cha rồi, Ann và MTV không chỉ giới thiệu một dự án âm nhạc mới, mà còn đưa ra một cách tiếp cận khác cho mô hình nghệ sĩ ảo tại Việt Nam: Bắt đầu từ cảm xúc quen thuộc, kể một câu chuyện mang tính nhân văn, và sử dụng công nghệ như một phương tiện để mở rộng khả năng biểu đạt. Đây cũng là lý do dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và giới chuyên môn, khi đặt ra một câu hỏi lớn hơn về cách âm nhạc Việt có thể bước vào kỷ nguyên công nghệ mà vẫn giữ được chiều sâu và bản sắc.

Trong sản phẩm này, Bobo Đặng - "cha đẻ" của Ann không dùng AI để thực hiện MV. Thay vào đó, anh sử dụng công nghệ CGI và VFX. Anh cũng khiến mọi người bất ngờ khi "thay đầu" cho ca sĩ Lê Minh.

Để lắng nghe thêm cuộc trò chuyện của nhóm MTV và Bobo Đặng, mời quý khán giả đón xem minitalk trên các nền tảng thanhnien.vn.