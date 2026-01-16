Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
MTV 'lục đục' vì 'cha đẻ' của ca sĩ Ann chỉ là 'thay đầu' cho Lê Minh
Video Giải trí

MTV 'lục đục' vì 'cha đẻ' của ca sĩ Ann chỉ là 'thay đầu' cho Lê Minh

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
16/01/2026 20:23 GMT+7

Việc chỉ có ca sĩ Lê Minh được Bobo Đặng chăm chút về ngoại hình khiến thành viên Anh Tuấn của nhóm MTV 'không hài lòng'.

Sự kết hợp giữa nghệ sĩ ảo Ann và ban nhạc MTV trong dự án MV Đã có cha rồi đang tạo nên một điểm nhấn đáng chú ý trong bức tranh âm nhạc Việt đầu năm 2026.

MTV 'lục đục' vì 'cha đẻ' của ca sĩ Ann chỉ là 'thay đầu' cho Lê Minh- Ảnh 1.

Bobo Đặng và nhóm MTV chia sẻ về dự án mới

ẢNH: MINH HY

Với Đã có cha rồi, Ann và MTV không chỉ giới thiệu một dự án âm nhạc mới, mà còn đưa ra một cách tiếp cận khác cho mô hình nghệ sĩ ảo tại Việt Nam: Bắt đầu từ cảm xúc quen thuộc, kể một câu chuyện mang tính nhân văn, và sử dụng công nghệ như một phương tiện để mở rộng khả năng biểu đạt. Đây cũng là lý do dự án nhận được sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và giới chuyên môn, khi đặt ra một câu hỏi lớn hơn về cách âm nhạc Việt có thể bước vào kỷ nguyên công nghệ mà vẫn giữ được chiều sâu và bản sắc.

Trong sản phẩm này, Bobo Đặng - "cha đẻ" của Ann không dùng AI để thực hiện MV. Thay vào đó, anh sử dụng công nghệ CGI và VFX. Anh cũng khiến mọi người bất ngờ khi "thay đầu" cho ca sĩ Lê Minh.

Để lắng nghe thêm cuộc trò chuyện của nhóm MTV và Bobo Đặng, mời quý khán giả đón xem minitalk trên các nền tảng thanhnien.vn.

Tin liên quan

Cuộc sống của danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo trước khi ly hôn

Cuộc sống của danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo trước khi ly hôn

Thông tin hôn nhân của danh ca Tuấn Ngọc và Thái Thảo đổ vỡ khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ vì cả hai đã có hơn 30 năm gắn bó.

Kiều Minh Tuấn liều mạng đóng phim, khóc nức nở khi kể về cha

Khám phá thêm chủ đề

Nhóm MTV MTV ca sĩ Ann Lê Minh Thiên vương Bobo Đặng nghệ sĩ ảo Ann
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận