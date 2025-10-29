Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mua bán đồ án tốt nghiệp: Có thể đối mặt với án tù!
Video Giáo dục

Thanh Trúc - Tấn Lợi
29/10/2025 06:00 GMT+7

Theo nhận định của luật sư, việc mua bán đồ án tốt nghiệp là hành vi hết sức nghiêm trọng và bị nghiêm cấm tuyệt đối. Người bán đồ án có thể đối mặt với án tù.

Khi cánh cửa tốt nghiệp trở nên quá áp lực, một cánh cửa khác đã mở ra, âm thầm và đầy rủi ro. Đó là dịch vụ mua bán đồ án tốt nghiệp, nơi nhiều sinh viên tìm đến trong những năm qua.

Dịch vụ này không chỉ hoạt động rải rác. Đây là một ngành công nghiệp ngầm được tổ chức bài bản, với hệ thống quảng cáo đa kênh và quy trình tiếp cận chuyên nghiệp.

Mua bán đồ án tốt nghiệp: Có thể đối mặt với án tù! - Ảnh 1.

Theo nhận định của luật sư, hành vi mua bán đồ án tốt nghiệp này là hết sức nghiêm trọng. Nếu bị phát hiện, cả người mua và người bán đều phải đối mặt với những hậu quả nặng nề.

Hậu quả mà sinh viên mua đồ án tốt nghiệp phải đối mặt không chỉ ảnh hưởng chuyện học mà còn có thể là dấu vết pháp lý, ảnh hưởng đến cả tương lai nghề nghiệp. Chỉ khi mỗi sinh viên tự làm, tự chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình, tấm bằng đại học mới thực sự có giá trị.

Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã được trao cho Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam). Tuy nhiên, chiến thắng này vấp phải tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

