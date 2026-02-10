Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM

Sáng nay 23 tháng chạp, tức ngày 10.2 là ngày cúng ông Táo. Nhiều người dân TP.HCM đến chợ Phạm Văn Hai nổi tiếng để mua cá chép, tuy nhiên người bán chia sẻ điều bất ngờ.
Ghi nhận của Thanh Niên hơn 6 giờ sáng nay tại chợ Phạm Văn Hai thuộc phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM (Q.Tân Bình cũ) người mua chen chân nhau, không khí mua bán rộn ràng những ngày cận tết. Nhiều người đi chợ từ sớm tìm mua gà luộc, xôi gấc, chân giò, trầu rượu, vàng mã… và những con cá chép đẹp mã, khỏe khoắn nhất, tất bật chuẩn bị lễ cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp.
Bình luận (0)