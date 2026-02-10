Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM

Nhiệt tình mời khách mua cá chép, một tiểu thương bán trên đường Tân Sơn Hòa cho biết năm nay chị chỉ nhập về hơn chục ký cá chép để bán dịp cúng ông Táo. "Năm nay mà nhập về như những năm trước thì sợ lắm, sức mua không bằng!", chị chia sẻ. Năm nay, chị bán cá với giá 50.000 - 100.000 đồng/3 con cá chép tùy kích cỡ