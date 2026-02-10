Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM

Cao An Biên
Cao An Biên
10/02/2026 08:40 GMT+7

Sáng nay 23 tháng chạp, tức ngày 10.2 là ngày cúng ông Táo. Nhiều người dân TP.HCM đến chợ Phạm Văn Hai nổi tiếng để mua cá chép, tuy nhiên người bán chia sẻ điều bất ngờ.

Ghi nhận của Thanh Niên hơn 6 giờ sáng nay tại chợ Phạm Văn Hai thuộc phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM (Q.Tân Bình cũ) người mua chen chân nhau, không khí mua bán rộn ràng những ngày cận tết. Nhiều người đi chợ từ sớm tìm mua gà luộc, xôi gấc, chân giò, trầu rượu, vàng mã… và những con cá chép đẹp mã, khỏe khoắn nhất, tất bật chuẩn bị lễ cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp.

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM - Ảnh 1.

Sáng sớm nay 23 tháng chạp, nhiều người dân TP.HCM tìm đến chợ Phạm Văn Hai mua cá chép và đồ cúng ông Táo về trời

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM - Ảnh 2.

Chợ Phạm Văn Hai trong không khí rộn ràng những ngày cận tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM - Ảnh 4.

Nhiệt tình mời khách mua cá chép, một tiểu thương bán trên đường Tân Sơn Hòa cho biết năm nay chị chỉ nhập về hơn chục ký cá chép để bán dịp cúng ông Táo. "Năm nay mà nhập về như những năm trước thì sợ lắm, sức mua không bằng!", chị chia sẻ. Năm nay, chị bán cá với giá 50.000 - 100.000 đồng/3 con cá chép tùy kích cỡ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM - Ảnh 5.

Nhiều người buôn bán nhỏ nhiệt tình chào mời khách mua, hy vọng hôm nay bán hết số cá nhập về

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM - Ảnh 7.

Chủ sạp cá Thông chuyên các loại cá sông có tiếng ở chợ Phạm Văn Hai dịp 23 tháng chạp cũng nhập số lượng lớn cá chép về để bán. Chủ sạp chia sẻ điều bất ngờ khi năm nay anh nhập cá về bán không như mọi năm vì lo ngại sức mua yếu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM - Ảnh 8.

Sau khi cúng, cá chép sẽ được thả ở sông hồ, thể hiện quan niệm tiễn đưa ông Táo về trời bởi cá chép được coi là phương tiện để ông Táo vượt vũ môn, bay về thiên đình

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM - Ảnh 9.

Cá chép thường được phóng sinh, thể hiện ước vọng an lành, tinh thần hướng thiện sau lễ cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM - Ảnh 10.

Một tiểu thương bán cá chép đồng giá 40.000 đồng/bịch 3 con

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mua cá chép cúng ông Táo 23 tháng chạp: Bất ngờ chợ Phạm Văn Hai ở TP.HCM - Ảnh 11.

Bên cạnh cá chép sống, bánh có hình dáng cá chép độc đáo cũng được nhiều người ưa chuộng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tin liên quan

Hôm nay 23 tháng chạp cúng ông Táo về trời: Lịch âm, lịch vạn niên có gì?

Hôm nay 23 tháng chạp cúng ông Táo về trời: Lịch âm, lịch vạn niên có gì?

Hôm nay 23 tháng chạp, tức ngày 10.2 là ngày cúng ông Táo về trời. Theo lịch âm, lịch vạn niên, ngày này có gì đặc biệt?

23 tháng chạp là ngày gì? Nguồn gốc cúng ông Táo, ý nghĩa cá chép về trời

Mâm cúng ông Táo ngày 23 tháng chạp gồm những gì? Văn khấn đầy đủ, dễ đọc

Khám phá thêm chủ đề

cúng ông táo bài cúng ông táo 2026 mua cá chép cúng ông táo 2026 Chợ Phạm Văn Hai bài cúng ông táo văn khấn cúng ông táo 2026 23 tháng Chạp TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận