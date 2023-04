Mưa đá xuất hiện bất ngờ ở Tây Ninh

Chiều tối 16.4, người dân tại nhiều khu vực ở Tây Ninh đã vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cơn mưa đá với hạt rất to xuất hiện, kéo dài hơn 5 phút.



Mưa đá xuất hiện bất ngờ tại Tây Ninh GIANG PHƯƠNG

Theo ghi nhận của PV, lúc 18 giờ, một cơn mưa đá kèm gió giật mạnh bất ngờ xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc TP.Tây Ninh và H.Châu Thành. Cơn mưa đá kéo dài khoảng hơn 5 phút. Hạt mưa đá được ghi nhận tại các khu vực này to bằng 1-2 cm, có hạt to bằng kích cỡ 4-5cm. Hạt mưa đá to rơi xuống mái tôn khiến người vừa tò mò, vừa lo lắng trước hiện tượng này bất ngờ xuất hiện.

Nhiều người dân lần đầu tiên chứng kiến cơn mưa đá đã không khỏi tò mò về hiện tượng tự nhiên này. Nhiều người đã kịp chụp lại những viên đá đã nhặt được từ trong cơn mưa.

Mưa lớn tại Tây Ninh sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài GIANG PHƯƠNG

Chị Nguyễn Thị Loan (35 tuổi, ngụ H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), dù mưa đá không phải là hiện tượng quá hiếm hoi nhưng đây là lần đầu tiên trong đời chị trực tiếp chứng kiến trận mưa đá có hạt đá lớn đến như vậy.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng mưa đá thường xuất hiện trong các tháng chuyển tiếp giữa thời tiết lạnh sang nóng hoặc ngược lại (tháng 3, 4, 5, 6 hoặc tháng 8, 9, 10 và 11).

19 giờ, cơn mưa lớn trên diễn rộng kèm theo giông lốc sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài ở Tây Ninh, nhiều khu vực bị ngập cục bộ. Hiện ngành chức năng Tây Ninh chưa thống kê được thiệt hại vào thời điểm này.