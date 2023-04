Mưa đá xuất hiện bất ngờ ở Tây Ninh gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Ngày 17.4, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tây Ninh, cho biết đã có thống kê thiệt hại bước đầu tình hình mưa kèm theo lốc, mưa đá tại một số địa phương của tỉnh Tây Ninh.



Mưa giông kèm lốc khiến nhà dân tốc mái gây thiệt hại về tài sản DƯƠNG PHAN

Theo đó, trong 2 ngày 15 và 16.4, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra mưa kèm theo lốc gây thiệt hại lớn về tài sản, ước tính thiệt hại trên 438 triệu đồng. Trong đó, 1 căn nhà bị sập, 25 căn nhà bị tốc mái (13 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 căn nhà bị tốc mái từ 30 - 70%, 11 căn nhà bị tốc mái dưới 30%) và 1 trại gà bị sập, thiệt hại 50%.

Cũng trong chiều tối 16.4, tại nhiều nơi thuộc H.Châu Thành và TP.Tây Ninh bất ngờ xuất hiện mưa đá, kéo dài hơn 5 phút. Hạt mưa đá được ghi nhận tại các khu vực này to khoảng 1 - 2 cm, có hạt to bằng kích cỡ 4 - 5 cm. Hạt mưa đá to rơi xuống mái tôn khiến người vừa tò mò, vừa lo lắng trước hiện tượng này bất ngờ xuất hiện.

Mưa lớn xảy ra tại nhiều nơi của tỉnh Tây Ninh GIANG PHƯƠNG

Theo báo cáo ngày 17.4 của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn H.Châu Thành, tối 16.4, mưa kèm theo lốc xảy ra tại nhiều khu vực thuộc xã Long Vĩnh, Thanh Điền, Ninh Điền, An Bình, Thái Bình, TT.Châu Thành, Hảo Đước, Đồng Khởi… làm sập 1 căn nhà, 20 căn tốc mái, sập 1 trại gà. Tổng giá trị thiệt hại 338 triệu đồng

Còn theo báo cáo từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Chống phá rừng H.Dương Minh Châu, trước đó một ngày, lúc 19 giờ 30 ngày 15.4, trên địa huyện xảy ra mưa lớn kèm theo lốc làm làm 5 căn nhà tốc mái hoàn toàn tại các xã: Suối Đá (2 căn nhà), xã Phan (1 căn), Truông Mít (1 căn nhà), Phước Minh (1 căn). Tổng giá trị thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp đã tổ chức kiểm tra, động viên và huy động lực lượng dân quân tự vệ gồm 65 người (H.Châu Thành) giúp hộ gia đình có nhà bị hư hỏng khắc phục thiệt hại.