Mua đất nền được vay ngân hàng trả nợ gốc 1%/năm trong 20 năm

Tại sự kiện, lãnh đạo Công ty cổ phần Mai Bá Hương, đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh chủ đầu tư có đủ tiềm lực, tài chính, kinh nghiệm và uy tín để triển khai dự án Dragon Eden theo đúng cam kết với khách hàng.
Cũng trong dịp này, chủ đầu tư công bố loạt chính sách bán hàng hấp dẫn, mang đến nhiều lợi ích tối ưu cho khách mua. Nổi bật gồm chính sách trả nợ gốc ngân hàng chỉ 1%/năm trong 20 năm đầu, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 80% theo giá trị hợp đồng, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng, khách hàng nhận đất và sổ hồng ngay...
Bên cạnh đó, tổng mức chiết khấu lên đến 10% giúp gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm. Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ hồng cho từng nền đất diện tích từ 90 - 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2. Giá bán do chủ đầu tư công bố tương đương với mức ngân hàng định giá, tạo sự minh bạch và củng cố niềm tin cho khách hàng cũng như nhà đầu tư.
Dragon Eden được định hướng trở thành khu phức hợp đô thị công nghiệp xanh, sạch hàng đầu miền Nam. Dự án kết nối trực tiếp vào trục đường Võ Văn Kiệt nối dài, cùng tuyến đường lộ giới 102 m Hựu Thạnh - Tân Bửu kết nối vào Vành đai 3, dự án thụ hưởng lợi thế lớn về giao thông và khả năng kết nối liên vùng. Dự án nằm trong tổng thể khu đô thị, công nghiệp Bắc Bến Lức 896,9 ha, liền kề khu công nghiệp Tandoland và Prodezi có tổng diện tích hơn 650 ha, tạo thành hệ sinh thái công nghiệp đô thị quy mô lớn tại cửa ngõ tây nam TP.HCM.
Với diện tích 146,8 ha, hơn 5.000 sản phẩm, Dragon Eden sở hữu hệ thống tiện ích khép kín: Hơn 10 ha cây xanh và mặt nước trải dài toàn khu; tuyến đường lớn nhất 102 m, 60 m và nhỏ nhất 18 m kết nối trực tiếp các trục huyết mạch. Ngoài ra, dự án còn có công viên sinh thái trải dài hơn 2,1 ha, ba trung tâm thương mại hiện đại, hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến trung học và trung tâm y tế hiện đại...
1 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung
Tại sự kiện, ban tổ chức đã phát động chương trình kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Chủ đầu tư Tandoland và đơn vị phát triển dự án là Công ty cổ phần Mai Bá Hương đã đóng góp 1 tỉ đồng vào quỹ hỗ trợ. Các đối tác, đại lý và chuyên viên kinh doanh cũng tích cực hưởng ứng, đóng góp thêm nhiều nguồn lực. Sau sự kiện, đơn vị phát triển sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để trực tiếp trao gửi tấm lòng của toàn hệ thống đến người dân miền Trung.
