Mua đồ cho ba mẹ ngày tết chỉ toàn bị… 'ăn chửi'

Một năm xa quê mưu sinh nơi xứ người, đến cuối năm chỉ muốn tặng cho ba mẹ những món quà, mua sắm cho ba mẹ vài bộ đồ mới mặc tết. Nhưng với những ông bố bà mẹ ở quê nhà lại xót, thương con làm việc vất vả, muốn tiết kiệm cho con nên chỉ cần nói sắm đồ là ngay lập tức phản đối. Thậm chí có ông bố bà mẹ còn đòi từ mặt con nếu như còn mua đồ tết về cho ba mẹ.

Sắm đồ về phải dỗ ba mẹ mặc

Ra trường đi làm được 4 năm thì cũng là 4 năm liên tiếp Trương Thị Mỹ Trân (26 tuổi, ngụ hẻm 71 đường Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đều đau đầu khi phải nghĩ cách làm sao để mua đồ về cho ba mẹ mà không bị “ăn” chửi.

Trân kể: “Mình nói khổ nhất là mua đồ về phải dỗ để ba mẹ chịu mặc. Có năm còn đòi từ mặt mình nếu còn mua áo quần về nữa. Nhưng mình hiểu tính ba mình, cứ lo con cái làm không ra, mà mua đồ tốn kém, nên năm nào cũng phản đối rất quyết liệt. Giờ thì mình quen rồi, chứ năm đầu tiên mới đi làm có tiền mua đồ tết cho ba mẹ, mình vui quá chừng, háo hức mang về đưa ba mẹ nhưng có nào ngờ lại bị ăn chửi”.

Trân cho biết nếu không hiểu ba mẹ thì rất dễ tủi thân: “Sắm đồ cho ba mẹ cũng là một niềm vui, nhưng ba mẹ quá đặt nặng chuyện tiền bạc, cứ sợ làm khổ con cái. Thật lòng nhiều khi ba mình chửi nặng quá mình cũng muốn khóc luôn, nhưng vì hiểu tính ba nên phải dỗ để ba mặc. Toàn nói đồ này rẻ lắm, ở thành phố áo quần nhiều nên cái nào cũng rẻ, nói thế ba mình mới chịu mặc”.

Cũng giống Trân, Đỗ Ngọc Hoài Thương (27 tuổi, ngụ tại hẻm 96 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM) toàn mua đồ tiền triệu nhưng về nói dối là đồ có mấy chục ngàn. “Mẹ mình tính tằn tiện từ xưa đến giờ, ngày mình còn nhỏ mẹ cũng chỉ toàn sắm đồ tết cho các con chứ chưa bao giờ sắm cho mẹ lấy cái áo, cái quần mới. Mẹ toàn mặc đồ của mấy dì ở thành phố về cho. Đến giờ con cái đã ăn nên làm ra, nhưng tính mẹ muôn đời vẫn vậy, đồ cũ mấy dì mang về thì mẹ nhận hết, còn mình mua đồ mới về là kiểu gì cũng bị chửi cho trận. Biết thế nên có năm mua mẹ bộ vest tiền triệu nhưng về nhà nói dối mẹ là hàng giảm giá có mấy chục ngàn”, thương bộc bạch.

Rồi Thương kể thêm: “Nói mấy chục ngàn mẹ cũng không tin, nhưng mình đã cắt hết nhãn rồi giặt sạch mùi đồ mới đi để về mẹ tin là đồ này người ta mặc rồi bán lại chứ không phải đồ mới nên giá mới rẻ. Thế mẹ mới chịu mặc và còn mang đi khoe cả xóm là con gái mua bộ đồ vest đẹp ơi là đẹp mà có mấy chục ngàn”.

Không muốn tốn kém nên cứ chê con mua đồ xấu

Có những câu chuyện “cười ra nước mắt” khi con mua đồ tết về cho ba mẹ nhưng chỉ toàn bị ba mẹ chê xấu.





Nguyễn Thị Ngọc My (25 tuổi, ở trọ tại 521 Cách Mạng Tháng Tám, Q.10, TP.HCM) kể: “Câu nói cửa miệng của ba mình là đồ gì mà xấu thế, thua đồ mẹ mua. Mẹ mình mua đồ có mấy chục ngàn ở ngoài chợ quê về thì ba mặc rất thích, nhưng biết đồ mình mua ở thành phố sẽ đắt đỏ nên năm nào cũng chẳng sợ làm con gái buồn mà cứ toàn chê đồ con mua xấu. Chê xấu để mình khỏi mua đồ gửi về nữa đó mà. Nhưng mẹ mình kể cứ mỗi lần có bạn bè đến chơi là ba lại mang đồ con gái ra khoe, khổ thế đó, nếu không hiểu chắc bị chê xấu sẽ tự ái luôn quá”.

My cho biết việc mua đồ cho ba mẹ cũng rất đau đầu, vì ba mẹ ở quê chỉ thích mặc theo phong cách ngày xưa, chỉ thích may nhiều hơn là đồ mua hơi thời thượng hiện nay. Nên mỗi năm My phải đi hết chợ này đến cửa hàng khác để tìm xem đồ nào hợp với sở thích của ba mẹ.

Cũng chung hoàn cảnh, Phan Thị Hoàng Dung (28 tuổi, trú tại đường Lạc Long Quân, TP. Nha Trang) kể với người viết: “Thường mỗi năm, mình hay mua áo ấm cho bố mẹ dịp này, bởi Tết ở quê mình khá là lạnh. Năm nào mình mua cho ba mẹ thì ba cũng đều không thích. Mỗi năm một lý do, năm trước là áo ấm ngắn, năm này là áo kiểu cách không phù hợp. Thật ra, ba mình chỉ thích may áo quần để mặc vì nó đúng kích thước của ba. Áo ấm lại rất khó may, các mẫu sẵn trên thị trường ba lại không thích. Mình thì làm xa, không có điều kiện dẫn ba đi mua áo ấm chỉ có thể mua rồi gửi về cho ba”.

“Thực ra, ba có sở thích của ba nên việc mua đồ may sẵn ba không thích mình cũng có thể hiểu nhưng mà có những thứ đồ, như thời trang thì cũng nên thay đổi theo năm tháng. Mình có nói, ba mặc đồ mua cho trẻ, kiểu cách họ may vốn vậy nên ba mặc cho kịp xu hướng cùng các bác, các chú. Nhưng ba mình vẫn không thích và toàn phản đối”, Dung kể thêm.

Dung cũng như nhiều đứa con khác, chỉ mong ba mẹ hiểu rằng việc mua sắm cho ba mẹ mỗi dịp tết đến xuân về hay bất cứ dịp nào trong năm thì đó cũng là niềm vui và hạnh phúc: “Có thể ba cằn nhằn vì sợ mình tốn tiền hoặc thật tâm ba cũng không thích. Nhưng mình rất mong ba mẹ hãy cứ thoải mái mặc áo quần con gái chọn, trang phục thì theo thời. Mỗi năm cũng sắm áo quần đẹp cho ba cũng không nhiều lần, nên lần nào sắm sửa cho ba, ba nhận thì tụi con mới vui, mới có động lực làm việc”.