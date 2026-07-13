Mua đồ cũ, hàng thanh lý online coi chừng bị lừa

Mới đây (8.7.2026), Cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên có bài viết cảnh báo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo thông qua "thanh lý đồ cũ giá rẻ" trên không gian mạng. Cụ thể, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu mua sắm giá rẻ, các đối tượng xấu thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung "mua bán đồ thanh lý giá rẻ" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Nên chọn sàn thương mại điện tử uy tín

Nói về việc mua hàng online để tránh bị lừa, Phan Quốc Bảo (27 tuổi, ngụ P.An Phú Đông, TP.HCM), cho biết khi mua hàng trên mạng dù cũ hay mới, anh luôn ưu tiên những cửa hàng được sàn thương mại điện tử chứng nhận uy tín. Khi nhận hàng, anh chỉ thanh toán sau khi đã kiểm tra sản phẩm hoặc chỉ chuyển khoản trước với những shipper đã quen biết và giao dịch nhiều lần.

"Trước tình trạng nhiều bài đăng thanh lý điện thoại hay đồ dùng với mức giá quá rẻ, tôi cho rằng người mua nên đến trực tiếp cửa hàng để kiểm tra nếu muốn mua hàng cũ hoặc hàng thanh lý", Bảo nói và cho biết các thiết bị công nghệ, Bảo ưu tiên mua hàng mới để đảm bảo chất lượng.

Còn Phan Thị Thanh Trang (34 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết thường mua sách và các mặt hàng khác chủ yếu qua các sàn thương mại điện tử, hầu như không mua qua các bài đăng trên Facebook hay Zalo. Để tránh rủi ro, Trang chỉ lựa chọn các gian hàng chính hãng hoặc có dấu xác thực như: Shopee Mall, LazMall hay TikTok Shop Mall. "Sau khi đặt hàng, tôi thường xác nhận lại thông tin với người bán và trực tiếp nhận hàng để kiểm tra, chứ hầu như không chuyển khoản trước hay cọc", Trang nói.

Ảnh một bài viết chia sẻ việc bị lừa khi mua đồ thanh lý trên Facebook được Cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên đăng tải ẢNH CHỤP MÀN HÌNH: MAI CÁT

Theo Trang, với các sản phẩm có giá trị cao như: điện thoại, laptop hay thiết bị điện tử, dù cũ hay mới người tiêu dùng nên mua trực tiếp tại các cửa hàng, đại lý chính hãng để đảm bảo quyền lợi, hạn chế mua qua các bài đăng vì khó kiểm chứng thông tin lẫn chất lượng hàng hóa. Nếu mua qua sàn thương mại điện tử, người mua cần lựa chọn các gian hàng uy tín, kiểm tra kỹ sản phẩm khi nhận và tìm hiểu rõ chính sách đổi trả, bảo hành nhằm hạn chế rủi ro.

Là người thường xuyên "săn" đồ dùng cũ như sách, balo, túi xách hay giày, không ít lần Nguyễn Thị Nga (31 tuổi, ngụ P.Thông Tây Hội, TP.HCM) mất tiền cọc nhưng hàng thì chẳng thấy đâu do người bán nhận cọc xong là chặn tài khoản, xóa bài đăng hoặc nhận sản phẩm kiểu "hàng một trời, quảng cáo một vực". "Do giá trị tiền cọc chỉ từ 50.000 - 100.000 đồng nên tôi đành "ngậm ngùi" cho qua, chứ không biết họ ở đâu mà đòi", Nga nói.

Theo Nga, để không bị lừa, mất tiền, các bạn trẻ khi mua hàng thanh lý nên kiểm tra tài khoản đăng bán có thực hay không, xác nhận họ đã bán nhiều sản phẩm hay chưa, địa chỉ ở đâu, đến lấy trực tiếp hàng hóa được không… Và cẩn thận khi chuyển tiền cọc dù là giá trị thấp.

Mua đồ cũ nên chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên, phương thức, thủ đoạn lừa đảo chính của các đối tượng như sau:

Thứ nhất, sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo đăng tải các bài viết có nội dung thanh lý đồ cũ giá trị cao với giá chỉ bằng 1/2, 1/3 so với mua mới như đồ điện tử, đồ gia dụng, phụ kiện ô tô, xe máy… trong các fanpage, hội, nhóm thanh lý đồ cũ. Khi người dân có nhu cầu mua hàng liên hệ thì các đối tượng xấu lấy lý do "nhiều người đặt mua", "cần tiền gấp" để yêu cầu người mua đặt cọc một phần giá trị hàng hay gửi toàn bộ số tiền mới gửi chuyển phát nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt số tiền đã đặt trước của người mua. Ngay sau khi nhận được tiền hoặc, đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa bài đăng.

Thứ hai, khi gửi hàng các đối tượng thay thế bằng các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không được bảo hành chính hãng hoặc không đúng với hình ảnh, video đã cung cấp.

Thứ ba, đăng tải các bài viết có nội dung thanh lý đồ cũ lồng ghép các đường link, mã QR giới thiệu hình ảnh, video hàng hóa nhưng khi người dân lựa chọn vào các đường link, mã QR trên sẽ bị các đối tượng xấu chiếm quyền kiểm soát điện thoại cá nhân sau đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cảnh báo lừa đảo mua hàng thanh lý qua hội nhóm Facebook được Cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên đăng tải ẢNH CHỤP MÀN HÌNH: MAI CÁT

Trần Quốc Bảo (29 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ P.Hiệp Phước, TP.HCM) thường mua hàng trên TikTok và Facebook, cho biết khi mua hàng trực tuyến, người tiêu dùng nên tham khảo kỹ các đánh giá, hình ảnh thực tế từ khách hàng trước đó, xem xét mức độ uy tín của cửa hàng cũng như hỏi thêm ý kiến nếu mua sản phẩm có giá trị cao. Trước tình trạng nhiều bài đăng thanh lý điện thoại, laptop giá rẻ nhưng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, anh cho rằng người mua cần lựa chọn những người bán có uy tín và ưu tiên hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD).

"Cách này giúp giảm thiểu rủi ro mất số tiền lớn nếu gặp phải đối tượng lừa đảo, thay vì chuyển khoản toàn bộ trước", Bảo nói.

Trần Chí Nhân (27 tuổi, ngụ P.Hòa Hưng, TP.HCM) cho biết thường xuyên mua sắm trực tuyến và luôn ưu tiên lựa chọn các cửa hàng uy tín, đồng thời kiểm tra hàng trước khi thanh toán để tránh mua phải sản phẩm không đúng mô tả. Nhân cũng ưu tiên thanh toán thông qua các sàn thương mại điện tử hoặc các kênh thanh toán uy tín thay vì chuyển khoản trực tiếp cho người bán, bởi như vậy sẽ thuận lợi hơn nếu cần khiếu nại hoặc hoàn tiền. Với các sản phẩm công nghệ hoặc hàng thanh lý, anh cho rằng tốt nhất nên giao dịch trực tiếp với người bán để kiểm tra sản phẩm. Nếu vẫn mua online, người tiêu dùng nên chọn những cửa hàng cho phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán hoặc ưu tiên mua hàng mới từ các cửa hàng chính hãng để đảm bảo chất lượng và hạn chế rủi ro.

Người dùng cần cẩn thận khi mua đồ cũ qua các bài đăng trong các hội, nhóm mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH: MAI CÁT

Khi mua hàng, Ngô Ánh Sao Mai (26 tuổi, ngụ P.An Phú Đông, TP.HCM) thường ưu tiên lựa chọn các sàn thương mại điện tử uy tín và chỉ đặt hàng tại những gian hàng được chứng nhận hoặc các cửa hàng có nhiều đánh giá tích cực, hoạt động lâu năm và có thương hiệu rõ ràng. Theo Mai, việc tìm hiểu kỹ thông tin người bán và phản hồi từ khách hàng là cách hiệu quả để hạn chế nguy cơ mua phải hàng kém chất lượng hoặc bị lừa đảo.

"Khi mua đồ dù cũ hay mới bằng hình thức online, không nên chuyển khoản trước hoặc chuyển cọc quá lớn, nên chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng, đây là phương thức an toàn cho người mua", Mai nói.



