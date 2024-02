Mua gì để có lãi sau tết?

Mua vàng chờ ngày Thần tài?

Giá vàng miếng trong ngày cuối tuần qua tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC là mua vào 75,6 triệu đồng/lượng, bán ra 78,1 triệu đồng. So với một tuần trước đó, mỗi lượng vàng miếng tăng 1,4 triệu đồng. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 của SJC được mua vào với giá 63,2 triệu đồng và bán ra 64,4 triệu đồng, tăng 450.000 đồng.

Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn cùng thương hiệu 13,7 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn SJC tiếp tục duy trì ở mức 1,2 triệu đồng/lượng trong khi khoảng cách này của vàng miếng là 2,5 triệu đồng.

Nếu tính chung trong 2 tuần liên tiếp, vàng miếng SJC đã tăng gần 2 triệu đồng một lượng, còn vàng nhẫn 4 số 9 cùng thương hiệu tăng 550.000 đồng. Thế nhưng, người mua vàng miếng cách đây 2 tuần thì nay nếu bán ra vẫn chịu lỗ hơn 1 triệu đồng/lượng do chênh lệch giá mua và bán thường xuyên ở mức 3 triệu đồng. Trong khi đó, người mua vàng nhẫn 4 số 9 của SJC cùng thời gian này sẽ lỗ khoảng 750.000 đồng/lượng do chênh lệch giá mua và bán thấp hơn.

Thị trường vàng đang lặng sóng nhưng sau kỳ nghỉ tết âm lịch sẽ đến ngày vía Thần tài (mùng 10 tết) và thông thường giá vàng dịp này tăng khi nhu cầu cao hơn. Vậy liệu có nên mua vàng trước tết âm lịch hay không?

Theo chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh, giá vàng miếng SJC biến động như thế nào sắp tới là một ẩn số vì thị trường đang chờ chính sách quản lý của Ngân hàng Nhà nước. Thực tế cuối năm 2023, khi Chính phủ yêu cầu kiểm tra và xem xét lại chính sách quản lý thị trường vàng để tránh tình trạng giá lệch xa với thế giới thì vàng miếng SJC đã quay đầu giảm mạnh. Vì vậy, hiện không ai dự báo được vàng miếng SJC sẽ như thế nào vì không đi theo biến động của thế giới.

Nhiều ý kiến cho rằng, vàng miếng rủi ro nhưng mua vàng nhẫn 4 số 9 sẽ có cơ hội lãi để chờ dịp tăng giá vào ngày Thần tài. Tuy nhiên, những năm gần đây các công ty, cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý hay có "chiêu trò" chỉ tăng mạnh chiều bán ra, tăng ít hoặc không tăng giá mua vào. Điều đó dẫn đến chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn cũng có thể được kéo lên cao hơn mức hiện tại. Đây là rủi ro lớn nhất cho người mua vàng hiện nay.

"Mua vàng nhẫn 4 số 9 hiện nay nếu chỉ giữ trong ngắn hạn chờ dịp vía Thần tài thì trừ khi giá vàng thế giới tăng mạnh mới có lời. Nhưng trong quý 1/2024 việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã bày tỏ quan điểm không giảm lãi suất và xác suất điều này xảy ra chỉ có thể trong tháng 6 nên kim loại quý cũng không biến động nhiều. Do vậy, mua vàng để đầu tư ngắn hạn cũng khá nhiều rủi ro", ông Phan Dũng Khánh chia sẻ.

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng thông thường giá vàng đến gần sát ngày Thần tài sẽ tăng do nhu cầu tăng cao. Nhu cầu về vàng vật chất ở thời điểm đó không chỉ riêng VN gia tăng mà ở Trung Quốc cũng diễn ra tương tự. Lượng tiêu thụ ở quốc gia đông dân nhất thế giới này cũng tác động đến biến động giá vàng thế giới. Do vậy, khi lực cầu gia tăng thì khả năng giá vàng cũng lên cao. Riêng tại VN, chắc chắn người mua muốn có lãi trong dịp Thần tài thì chỉ nên mua vàng nhẫn 4 số 9 do chênh lệch với giá thế giới lẫn giá mua và bán thấp hơn vàng miếng nên rủi ro ít hơn.

Lướt sóng cổ phiếu ngành tích cực

Nếu như với vàng còn nhiều ý kiến trái chiều thì các chuyên gia "chỉ điểm" một kênh đầu tư khác có thể mang lại lợi nhuận là chứng khoán. Để "lướt sóng" cổ phiếu ngay trong 1 - 2 tháng tới thì quan trọng nhất là việc lựa chọn cổ phiếu.

Có thể chọn lựa cổ phiếu chưa tăng trong tháng 1 để kiếm lãi NHẬT THỊNH

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân phân tích: Đầu tư chứng khoán cũng có cơ hội kiếm lãi nhưng chưa phải quá lớn nếu chỉ định "lướt sóng" trong 1 - 2 tháng. Thị trường chứng khoán trong tháng 1 vừa qua đã tăng khá, nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp tăng liên tục nên xác suất có đợt điều chỉnh ngắn hạn sẽ cao. Hiện mặt bằng lãi suất vẫn duy trì mức thấp là tin tích cực hỗ trợ cho chứng khoán.

Tuy nhiên hiện VN-Index đang xoay quanh mức 1.170 điểm, nếu nhà đầu tư kỳ vọng thị trường lên 1.300 điểm vào cuối quý 1/2024 thì nên mạnh tay mua vào. Còn nếu nhà đầu tư chỉ kỳ vọng đạt 1.200 điểm thì mức tăng không quá cao nên phải thận trọng hơn nhiều. Trong đó, có thể chỉ xem xét lựa chọn một số cổ phiếu chưa tăng trong tháng đầu năm nay nhưng thuộc các ngành có cơ hội tăng trưởng tốt.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á, lạc quan hơn khi phân tích rằng trong vòng 10 năm trở lại đây, chứng khoán sau kỳ nghỉ tết âm lịch đều tăng. Bởi tâm lý trước kỳ nghỉ tết, nhiều nhà đầu tư từ tổ chức đến cá nhân sẽ rút tiền ra khỏi chứng khoán để chi dùng. Đồng thời, do kỳ nghỉ tết kéo dài hơn 1 tuần nên các nhà đầu tư cũng không sử dụng vốn vay vì phải chịu lãi suất nhiều hơn. Đó là chưa kể nhà đầu tư còn lo ngại trong thời gian nghỉ, nếu chứng khoán thế giới biến động mạnh thì qua tết, thị trường VN cũng thay đổi ngược với dự báo của họ…

Vì vậy, ngay sau tết, nhà đầu tư quay lại giao dịch thì thanh khoản gia tăng, nhiều cổ phiếu cũng sẽ theo xu hướng đi lên. Chưa kể đầu năm nay, nhiều thông tin tích cực cũng hỗ trợ chứng khoán như lãi suất ở mức thấp, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng có một số tín hiệu về lượng đơn hàng tăng hay Chính phủ đã giao chỉ tiêu giải ngân đầu tư công…

"Để đón cơ hội sau Tết Giáp Thìn, nhà đầu tư có thể xem xét mua vào ngay trước kỳ nghỉ này nhưng hoàn toàn không sử dụng tiền vay. Một số nhóm ngành theo tôi có khả năng tăng như xuất khẩu, đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp", ông Tuấn nói.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng cho rằng cổ phiếu có cơ hội gia tăng trong quý 1/2024 nhưng không lớn. Bởi theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi từ người dân vào hệ thống ngân hàng trong năm 2023 đạt mức kỷ lục. Trong đó, lượng tiền mặt vẫn đưa vào các nhà băng trong 2 tháng cuối năm 2023 cũng ở mức khá cao dù lãi suất tiết kiệm đã xuống sâu. Vì vậy, khả năng dòng tiền rút bớt ra khỏi ngân hàng để chuyển sang kênh đầu tư như chứng khoán trong tháng đầu năm nay sẽ chưa thể lớn.

"Chứng khoán chỉ tăng từ giữa năm 2024 khi kinh tế thế giới hồi phục rõ nét và Mỹ bắt đầu giảm lãi suất. Từ đó hoạt động xuất khẩu VN cũng hồi phục, nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng nhích trở lại…", ông Khánh dự báo.