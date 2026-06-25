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Mưa giải nhiệt ở TP.HCM: Người trông ngóng, kẻ chật vật
Video Thời sự

Mưa giải nhiệt ở TP.HCM: Người trông ngóng, kẻ chật vật

Khang Phúc
Khang Phúc

Chiều ngày 25.6, tại khu vực trung tâm TP.HCM một cơn mưa đã đổ qua các tuyến đường, xóa tan cơn hầm nóng và ngột ngạt khiến người dân thích thú

Dù đã bước vào mùa mưa, nhưng những ngày qua, bầu không khí oi bức, ngột ngạt với nền nhiệt cao vẫn bao trùm lấy khu vực trung tâm TP.HCM. Thế nhưng, đến chiều ngày 25.6.2026, một cơn mưa bất chợt đổ xuống đã xóa tan đi cái nóng hầm hập ấy.

Mưa giải nhiệt ở TP.HCM: Người trông ngóng, kẻ chật vật

Với nhiều người dân thành phố, đây được xem là "cơn mưa vàng" giải nhiệt sau nhiều ngày trông ngóng. Thậm chí, khi mưa trút xuống, có những người thay vì vội vã tìm vội chỗ trú, lại chọn cách thong thả che dù, ngồi nán lại dưới mưa để tận hưởng trọn vẹn cảm giác mát lành bấy lâu nay.

Mưa giải nhiệt ở TP.HCM: Người trông ngóng, kẻ chật vật - Ảnh 1.

Mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng gay gắt

ẢNH: KHANG PHÚC

 

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