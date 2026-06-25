Dù đã bước vào mùa mưa, nhưng những ngày qua, bầu không khí oi bức, ngột ngạt với nền nhiệt cao vẫn bao trùm lấy khu vực trung tâm TP.HCM. Thế nhưng, đến chiều ngày 25.6.2026, một cơn mưa bất chợt đổ xuống đã xóa tan đi cái nóng hầm hập ấy.

Mưa giải nhiệt ở TP.HCM: Người trông ngóng, kẻ chật vật

Với nhiều người dân thành phố, đây được xem là "cơn mưa vàng" giải nhiệt sau nhiều ngày trông ngóng. Thậm chí, khi mưa trút xuống, có những người thay vì vội vã tìm vội chỗ trú, lại chọn cách thong thả che dù, ngồi nán lại dưới mưa để tận hưởng trọn vẹn cảm giác mát lành bấy lâu nay.