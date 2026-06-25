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Người dân nhận tin nhắn cảnh báo siêu bão, cơ quan chức năng nói gì?
Video Thời sự

Người dân nhận tin nhắn cảnh báo siêu bão, cơ quan chức năng nói gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Nhiều người dùng điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn cảnh báo 'siêu bão' với nội dung dự báo một cơn bão lớn đổ bộ đất liền. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác nhận đây là tin nhắn cũ từ năm 2024 được gửi lại do lỗi kỹ thuật, hiện không có cảnh báo bão nào như nội dung tin nhắn.

Chiều 24.6, nhiều người dân bất ngờ nhận được tin nhắn mang tên "BỘ NN-PTNT" với nội dung cảnh báo một cơn bão số 3 đã mạnh lên thành siêu bão và có khả năng đổ bộ vào đất liền.

Thông tin này nhanh chóng khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt trong thời điểm mùa mưa bão đang diễn ra.

Người dân nhận tin nhắn cảnh báo siêu bão, cơ quan chức năng nói gì?

Tuy nhiên, ngay sau đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ NN-MT đã lên tiếng xác nhận đây không phải là cảnh báo mới.

Theo cơ quan chức năng, nội dung tin nhắn mà người dân nhận được là thông báo từng được phát hành vào năm 2024, liên quan đến một cơn bão đã xảy ra trước đó.

Nguyên nhân khiến tin nhắn cũ xuất hiện trở lại được xác định do lỗi kỹ thuật trong quá trình truyền tải của nhà mạng, khiến một số thuê bao nhận lại nội dung cảnh báo đã phát hành trước đây.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định, tại thời điểm này, Bộ NN-MT không gửi bất kỳ tin nhắn cảnh báo bão nào.

Đồng thời, cơ quan chức năng cho biết hiện không có cơn bão nào đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Từ đầu mùa mưa bão năm 2026 đến nay, Biển Đông cũng chưa ghi nhận cơn bão nào hoạt động.

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