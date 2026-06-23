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Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thúc đẩy giải pháp mới cho kinh tế tuần hoàn nhựa

Quang Thuần
Quang Thuần
Ngày 23.6, Cục Môi trường (Bộ NN-MT) cùng Unilever Việt Nam đã phát động cuộc thi "Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2026" trong khuôn khổ hợp tác chiến lược 2026 - 2030. Sự kiện đánh dấu bước mở rộng hợp tác công - tư nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn nhựa tại Việt Nam, tiếp nối nền tảng hợp tác từ năm 2020.
Thúc đẩy giải pháp mới cho kinh tế tuần hoàn nhựa - Ảnh 1.

Với cuộc thi "Giải pháp đổi mới Tuần hoàn nhựa 2026", Unilever Việt Nam mong muốn cùng Cục Môi trường và các đối tác thúc đẩy một cơ chế hợp tác công - tư hiệu quả, để những sáng kiến có tiềm năng được kết nối với nhu cầu thực tế

ẢNH: UNILEVER

Công ty Unilever Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, mô hình này đã góp phần thu gom và tái chế hơn 60.000 tấn rác thải nhựa thành bao bì và các vật dụng hữu ích; đồng thời thúc đẩy các sáng kiến phân loại, tái chế và hỗ trợ thực thi trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Tại Unilever Việt Nam, 70% bao bì hiện có khả năng tái chế, với tỷ lệ nhựa tái chế trong bao bì đạt trung bình 50%.

Trên nền tảng đó, Cục Môi trường và Unilever Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2030 hướng tới tăng cường kết nối giữa chính sách, công nghệ, doanh nghiệp, nguồn vốn và cộng đồng đổi mới sáng tạo, nhằm đưa các giải pháp tuần hoàn nhựa từ cam kết vào triển khai thực tế. Đây cũng là trọng tâm của cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”, tập trung hỗ trợ các sáng kiến có tiềm năng được kiểm chứng, hoàn thiện và từng bước nhân rộng, qua đó góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong phân loại, thu gom, tái chế và đưa vật liệu tái sinh trở lại sản xuất.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ NN-MT) cho biết: “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu thế tất yếu của nhiều quốc gia. Đối với Việt Nam, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Tôi tin tưởng rằng Cuộc thi "Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn nhựa năm 2026" sẽ tiếp tục phát hiện nhiều sáng kiến có giá trị, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu ô nhiễm nhựa và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững”. 

Chia sẻ những góc nhìn đồng thuận, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Tổng giám đốc Unilever Việt Nam nhấn mạnh: "Hành trình chuyển đổi xanh của đất nước bắt đầu từ việc nhìn nhận nhựa không phải là rác mà là tài nguyên. Đây là luận điểm mấu chốt của hành trình chuyển đổi cho nhựa để chúng tuần hoàn quay lại phục vụ đời sống. Với cuộc thi "Giải pháp đổi mới Tuần hoàn nhựa 2026", Unilever Việt Nam mong muốn cùng Cục Môi trường và các đối tác thúc đẩy một cơ chế hợp tác công - tư hiệu quả, để những sáng kiến có tiềm năng được kết nối với nhu cầu thực tế, được thử nghiệm trong chuỗi giá trị và từng bước nhân rộng, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi kép xanh - số và tăng trưởng bền vững của Việt Nam, cũng như vươn ra thị trường toàn cầu". 


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