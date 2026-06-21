Mua giúp người bán dạo, người đàn ông trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 vé trúng độc đắc. Theo đó, 2 vé có dãy số 818562 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



2 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người đàn ông 48 tuổi cũng ở Vĩnh Long. Người này mua giúp người bán dạo đi ngang nhà, không ngờ trúng độc đắc. Ông ấy nhờ đại lý đến ngân hàng đổi thưởng, nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt và gửi tiết kiệm ngân hàng 2 tỉ còn lại sẽ dành để mua đất", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Hải Diệu 2 ở Đồng Nai cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 3 vé trúng độc đắc. Theo đó, 3 tờ có dãy số 884900 thuộc xổ số Đồng Nai ngày 17 tháng 6 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 4 tỉ đồng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 285122, trúng xổ số TP.HCM ngày 15 tháng 6. Đại lý tiết lộ đã tới nhà của khách ở khu vực Củ Chi để đổi thưởng, khách nhận một nửa số tiền trúng số theo hình thức chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt.