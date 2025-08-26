Mùa hè 'gieo chữ' của hai nữ sinh Đại học Hạ Long

Mùa hè 'gieo chữ' xúc động của 2 cô giáo trẻ

Mùa hè năm nay, xã vùng cao Quảng La (Quảng Ninh) bừng sáng với lớp học đặc biệt do hai nữ sinh viên năm nhất ngành giáo dục tiểu học đứng lớp. Các cô giáo trẻ Bàn Thị Ngọc và Trần thị Thu Huyền "gieo chữ", truyền đạt kiến thức, khơi dậy niềm đam mê học tập cho các em nhỏ.

Hai cô giáo Bàn Thị Ngọc và Trần Thị Thu Huyền và các học sinh của mình ẢNH: NGỌC HUYỀN

Khi bạn bè đồng trang lứa lựa chọn về quê nghỉ ngơi, đi du lịch hay tìm việc làm thêm, Ngọc và Huyền lại chọn một con đường khác, đó là biến kỳ nghỉ hè thành hành trình "gieo chữ" cho trẻ em quê nhà.

"Ý tưởng này em đã ấp ủ từ lâu và từng chia sẻ cùng bạn Huyền trong một buổi học quân sự. Nhận được sự ủng hộ của gia đình và Đoàn Thanh niên xã, chúng em quyết định biến nó thành hiện thực", Ngọc kể.

Từ ngày 30.6 - 15.8, nhà văn hóa xã Quảng La trở thành điểm hẹn quen thuộc của 15 học sinh nhỏ tuổi; trong đó 7 em chuẩn bị vào lớp 1, 8 em chuẩn bị lên lớp 2. Ba buổi mỗi tuần (thứ 2, 4, 6), lớp học vang lên tiếng đánh vần, đọc thơ, giải toán.

Bài học xoay quanh những môn cơ bản: Toán, Tiếng Việt, tập viết, rèn chữ. Ngoài ra, hai cô giáo trẻ còn khéo léo lồng ghép kỹ năng học tập, khích lệ tinh thần tự giác, giúp các em nhỏ chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới.

"Gia đình ủng hộ rất nhiều, không những vậy bố còn giúp liên hệ với đoàn thể, mẹ thì mua bảng để chúng em bắt đầu dạy học", Ngọc vui vẻ kể.

Trải nghiệm quý giá với "cô giáo tương lai"

Dù mới là sinh viên năm nhất, nhưng nhờ kinh nghiệm được dự giờ tại Trường TH-THCS-THPT Thực hành Sư phạm, cùng việc tìm tòi hỏi han thầy cô, cả Ngọc và Huyền đã vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy sinh động, phù hợp với từng em học sinh.

Những cô giáo trẻ gieo chữ ở vùng cao tỉnh Quảng Ninh ẢNH: NGỌC HUYỀN

Trải nghiệm đứng lớp cũng giúp hai bạn trẻ nhận ra khoảng cách giữa lý thuyết trên giảng đường và thực tế. Có em tiếp thu nhanh, có em chậm hơn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, linh hoạt và sáng tạo không ngừng. "Mỗi hôm đến lớp, chúng em lại thấy mình trưởng thành thêm một chút", Huyền chia sẻ.

"Lớp học 0 đồng" nhanh chóng trở thành niềm vui háo hức của trẻ em trong thôn. Có em ngủ quên, dậy muộn vẫn nằng nặc đòi bố mẹ chở đi. Có em quên lịch, hôm nào cũng đến nhà văn hóa, rồi chạy sang gọi "cô giáo".

Thậm chí, có hôm trời mưa như trút, hai cô trò phải chung nhau một chiếc áo mưa mỏng, chở nhau về trên con đường quê lầy lội. Những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ắp tình thương ấy đã tạo nên kỷ niệm không thể nào quên cho cả cô lẫn trò.

Điểm tựa từ gia đình và nhà trường

Hoạt động thiện nguyện này nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của phụ huynh, chính quyền và nhà trường.

Giữa cái nắng oi ả của mùa hè vùng cao nhưng các em học sinh đến lớp đúng giờ, học tập chăm chỉ ẢNH: NGỌC HUYỀN

Chị Hà Thị Mai, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ kiêm Bí thư Đoàn thanh niên xã Quảng La, đánh giá: "Lớp học miễn phí do Ngọc và Huyền tổ chức là mô hình sáng tạo, thiết thực. Đây là minh chứng cho tinh thần tình nguyện, trách nhiệm cộng đồng của sinh viên trẻ. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp để nhân rộng mô hình, không chỉ dạy kiến thức mà còn giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số, bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ".

Ở góc độ nhà trường, thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, giảng viên chủ nhiệm của hai nữ sinh, chia sẻ: "Tôi thật sự ấn tượng khi chỉ sau năm học đầu tiên, Ngọc và Huyền đã mạnh dạn xây dựng mô hình cộng đồng đầy ý nghĩa. Đây vừa là cơ hội để trẻ em địa phương học tập, vừa là môi trường rèn luyện bản lĩnh sư phạm cho các em. Với nhiệt huyết ấy, tôi tin hai sinh viên sẽ tiến xa trên con đường đã chọn".

Mùa hè xanh đầy ý nghĩa của các cô giáo trẻ ẢNH: NGỌC HUYỀN

Ngọc và Huyền khẳng định, đây mới chỉ là khởi đầu. Cả hai mong muốn mô hình sẽ lan tỏa rộng hơn, có thêm nhiều bạn sinh viên tham gia và nhận được sự hỗ trợ để duy trì, mở rộng.



"Chúng em hy vọng sẽ tiếp tục tổ chức lớp học vào những dịp hè sau. Bên cạnh toán, tiếng Việt, có thể mở thêm các lớp kỹ năng sống, kỹ năng mềm, nghệ thuật…, để trẻ em quê hương có một mùa hè bổ ích", Huyền nói.

"Lớp học 0 đồng" không chỉ đem lại tri thức cho những em nhỏ vùng quê còn khó khăn, mà còn thắp lên niềm tin vào sức mạnh của lòng nhân ái, vào trách nhiệm cộng đồng của thế hệ trẻ hôm nay. Với Ngọc và Huyền, đó sẽ là hành trang quý báu trên con đường "trồng người" mà hai cô gái trẻ đang từng bước đi tới.