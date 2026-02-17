'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai

Năm nào cũng thế, đúng vào dịp tết, ở Gia Lai lại có một loài hoa trắng xóa, tinh khôi, khoe sắc báo hiệu mùa xuân về.
Mỗi dịp tết đến, trên những nương rẫy ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai lại phủ một màu trắng xóa như tuyết của hoa cà phê. Loài hoa này khoe sắc không chỉ báo hiệu mùa xuân về mà còn báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới, một vụ mùa mới đầy hứa hẹn.
Sau vụ thu hoạch tất bật, cây cà phê dường như đã dốc cạn sức mình cho những mùa quả chín mọng. Đó cũng là lúc người nông dân ở Gia Lai tất bật kéo ống, mở nước tưới cứu vườn.
Và chỉ ít ngày sau, một phép màu dù quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng lại xuất hiện. Những rẫy cà phê khô khát bỗng rùng mình thức giấc đúng vào dịp tết đến xuân về.
Với người trồng cây cà phê, mùa hoa nở không chỉ để ngắm, đó còn là tín hiệu quan trọng báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới, mở ra hy vọng cho vụ mùa phía trước. Sau những tháng ngày dãi nắng dầm sương, nhìn vườn cà phê đua nhau khoe sắc, nở trắng xóa cũng là lúc người nông dân tạm thở phào, gửi gắm niềm tin vào một vụ mùa bội thu.
"Mùa hoa tuyết" trên cao nguyên vì thế không chỉ là món quà thị giác của thiên nhiên, mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức và niềm kỳ vọng của những người nông dân cần mẫn nơi vùng đất đỏ bazan.
Bình luận (0)