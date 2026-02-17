Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
17/02/2026 10:20 GMT+7

Năm nào cũng thế, đúng vào dịp tết, ở Gia Lai lại có một loài hoa trắng xóa, tinh khôi, khoe sắc báo hiệu mùa xuân về.

Mỗi dịp tết đến, trên những nương rẫy ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai lại phủ một màu trắng xóa như tuyết của hoa cà phê. Loài hoa này khoe sắc không chỉ báo hiệu mùa xuân về mà còn báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới, một vụ mùa mới đầy hứa hẹn.

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 1.

Mỗi dịp tết đến, trên những nương rẫy ở Gia Lai lại phủ một màu trắng xóa như hoa tuyết của hoa cà phê

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau vụ thu hoạch tất bật, cây cà phê dường như đã dốc cạn sức mình cho những mùa quả chín mọng. Đó cũng là lúc người nông dân ở Gia Lai tất bật kéo ống, mở nước tưới cứu vườn. 

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 2.

Sau mỗi vụ thu hoạch, cây cà phê bị suy kiệt, người nông dân sẽ kéo ống, phụ tưới cứu vườn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Và chỉ ít ngày sau, một phép màu dù quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng lại xuất hiện. Những rẫy cà phê khô khát bỗng rùng mình thức giấc đúng vào dịp tết đến xuân về.

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 3.

Khi đã ngậm no dòng nước mát, những nụ hoa cà phê bắt đầu bung nở đồng loạt

ẢNH: ĐỨC NHẬT

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 4.

Từ những triền đồi lộng gió đến các thung sâu, sắc trắng tinh khôi phủ kín không gian, tạo nên một khung cảnh choáng ngợp

ẢNH: ĐỨC NHẬT

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 5.

Giữa miền đất đỏ, hoa cà phê chọn cho mình màu trắng tinh khôi

ẢNH: ĐỨC NHẬT

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 6.

Không rực rỡ như đào, như mai, hoa cà phê mang vẻ đẹp khiêm nhường nhưng đầy sức hút, khiến bất cứ ai một lần bắt gặp cũng khó lòng quên được

ẢNH: ĐỨC NHẬT

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 7.

Trên mỗi đốt cành, hàng ngàn bông hoa nhỏ xinh kết lại thành chuỗi dày, ôm lấy cành cây như vòng tay ấm áp

ẢNH: ĐỨC NHẬT

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 8.

Nhìn từ xa, cả vùng cao nguyên như vừa trải qua một trận "mưa tuyết" kỳ ảo

ẢNH: ĐỨC NHẬT

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 9.

Những dải trắng bạt ngàn trải dài giữa nền trời xanh thẳm khiến người ta không khỏi bồi hồi ví von đây chính là "hoa tuyết" của miền đất nắng gió Gia Lai

ẢNH: ĐỨC NHẬT

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 10.

Với nhiều người dân Gia Lai, khoảnh khắc hoa cà phê khoe sắc luôn là thời điểm đẹp nhất trong năm

ẢNH: ĐỨC NHẬT

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 11.

Sức quyến rũ của loài hoa này không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi mà còn ở mùi hương thanh tao, nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian

ẢNH: ĐỨC NHẬT

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 12.

Cũng chính mùi hương ấy đã mời gọi từng đàn ong, đàn bướm dập dìu tìm về hút mật, làm cho những rẫy cà phê vốn tĩnh lặng bỗng trở nên rộn ràng sức sống

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Với người trồng cây cà phê, mùa hoa nở không chỉ để ngắm, đó còn là tín hiệu quan trọng báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới, mở ra hy vọng cho vụ mùa phía trước. Sau những tháng ngày dãi nắng dầm sương, nhìn vườn cà phê đua nhau khoe sắc, nở trắng xóa cũng là lúc người nông dân tạm thở phào, gửi gắm niềm tin vào một vụ mùa bội thu.

'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai- Ảnh 13.

Những chùm "hoa tuyết" trắng xóa báo hiệu một vụ mùa mới đầy hy vọng

ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Mùa hoa tuyết" trên cao nguyên vì thế không chỉ là món quà thị giác của thiên nhiên, mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức và niềm kỳ vọng của những người nông dân cần mẫn nơi vùng đất đỏ bazan.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai hoa cà phê Hoa tuyết dịp tết Tết đến xuân về miền Đất Đỏ Cây cà phê
