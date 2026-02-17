'Mùa hoa tuyết' ở Gia Lai

Mỗi dịp tết đến, trên những nương rẫy ở khu vực phía tây tỉnh Gia Lai lại phủ một màu trắng xóa như tuyết của hoa cà phê. Loài hoa này khoe sắc không chỉ báo hiệu mùa xuân về mà còn báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới, một vụ mùa mới đầy hứa hẹn.

Mỗi dịp tết đến, trên những nương rẫy ở Gia Lai lại phủ một màu trắng xóa như hoa tuyết của hoa cà phê ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau vụ thu hoạch tất bật, cây cà phê dường như đã dốc cạn sức mình cho những mùa quả chín mọng. Đó cũng là lúc người nông dân ở Gia Lai tất bật kéo ống, mở nước tưới cứu vườn.

Sau mỗi vụ thu hoạch, cây cà phê bị suy kiệt, người nông dân sẽ kéo ống, phụ tưới cứu vườn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Và chỉ ít ngày sau, một phép màu dù quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng lại xuất hiện. Những rẫy cà phê khô khát bỗng rùng mình thức giấc đúng vào dịp tết đến xuân về.

Khi đã ngậm no dòng nước mát, những nụ hoa cà phê bắt đầu bung nở đồng loạt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ những triền đồi lộng gió đến các thung sâu, sắc trắng tinh khôi phủ kín không gian, tạo nên một khung cảnh choáng ngợp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giữa miền đất đỏ, hoa cà phê chọn cho mình màu trắng tinh khôi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không rực rỡ như đào, như mai, hoa cà phê mang vẻ đẹp khiêm nhường nhưng đầy sức hút, khiến bất cứ ai một lần bắt gặp cũng khó lòng quên được ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trên mỗi đốt cành, hàng ngàn bông hoa nhỏ xinh kết lại thành chuỗi dày, ôm lấy cành cây như vòng tay ấm áp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhìn từ xa, cả vùng cao nguyên như vừa trải qua một trận "mưa tuyết" kỳ ảo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Những dải trắng bạt ngàn trải dài giữa nền trời xanh thẳm khiến người ta không khỏi bồi hồi ví von đây chính là "hoa tuyết" của miền đất nắng gió Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Với nhiều người dân Gia Lai, khoảnh khắc hoa cà phê khoe sắc luôn là thời điểm đẹp nhất trong năm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sức quyến rũ của loài hoa này không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi mà còn ở mùi hương thanh tao, nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cũng chính mùi hương ấy đã mời gọi từng đàn ong, đàn bướm dập dìu tìm về hút mật, làm cho những rẫy cà phê vốn tĩnh lặng bỗng trở nên rộn ràng sức sống ẢNH: ĐỨC NHẬT

Với người trồng cây cà phê, mùa hoa nở không chỉ để ngắm, đó còn là tín hiệu quan trọng báo hiệu một chu kỳ sinh trưởng mới, mở ra hy vọng cho vụ mùa phía trước. Sau những tháng ngày dãi nắng dầm sương, nhìn vườn cà phê đua nhau khoe sắc, nở trắng xóa cũng là lúc người nông dân tạm thở phào, gửi gắm niềm tin vào một vụ mùa bội thu.



Những chùm "hoa tuyết" trắng xóa báo hiệu một vụ mùa mới đầy hy vọng ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Mùa hoa tuyết" trên cao nguyên vì thế không chỉ là món quà thị giác của thiên nhiên, mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức và niềm kỳ vọng của những người nông dân cần mẫn nơi vùng đất đỏ bazan.