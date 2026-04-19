Mua loa mới nhưng nghe chưa hay, hãy thử ngay 'chiêu' này

Nếu bạn vừa 'đập hộp' một bộ loa đắt tiền và cảm thấy âm thanh có phần khô cứng, thiếu sức sống, đừng vội vàng lên hội nhóm để 'bóc phốt' hay mang đi trả hàng. Rất có thể, thiết bị của bạn chỉ đang nằm trong giai đoạn 'break-in' (chạy rô-đai) - một khái niệm quen thuộc với dân chơi âm thanh (audiophile) nhưng lại khá xa lạ với người dùng phổ thông.

Việc chạy rô-đai cho loa khi mới mua có thể bạn chưa biết ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ECOUSTICS

Tại sao dân sành âm thanh không bao giờ đánh giá loa ngay khi mới mua?

Andrew Jones, một chuyên gia thiết kế loa nổi tiếng, giải thích rằng cấu tạo cơ học của loa chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Bên trong loa trầm (woofer) có một bộ phận gọi là nhện loa (spider), đây là hệ thống treo giúp màng loa dao động.

Khi mới xuất xưởng, bộ phận này được cố ý thiết kế ở trạng thái cứng. Qua một thời gian sử dụng cường độ cao, vật liệu đàn hồi này sẽ trải qua hiện tượng biến dạng dẻo (creep) và dần ổn định ở vị trí tối ưu nhất. Các kỹ sư âm thanh đã tính toán chính xác độ cứng này để sau khi 'chạy rô-đai', loa sẽ đạt được chất lượng âm thanh như thiết kế ban đầu.

Quá trình break-in có thể làm thay đổi dải tần của loa tới 10 Hz. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng trong thế giới âm thanh siêu trầm (sub-bass) vốn chỉ dao động từ 20 - 60 Hz, đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Khi loa đã qua giai đoạn chạy rô-đai, âm bass sẽ không còn mờ nhạt mà trở nên ấm áp, sâu lắng và có kết cấu rõ rệt hơn.

Công thức 'luyện loa' chuẩn chuyên gia

Để bộ loa mới của bạn sớm tối ưu âm thanh, các chuyên gia khuyên bạn nên kiên nhẫn:

Giai đoạn làm nóng : Nghe ở âm lượng thấp trong những giờ đầu tiên.

: Nghe ở âm lượng thấp trong những giờ đầu tiên. Tăng dần cường độ : Tăng nhẹ âm lượng sau mỗi vài giờ sử dụng.

: Tăng nhẹ âm lượng sau mỗi vài giờ sử dụng. Thử thách với bass: Sử dụng các bản nhạc có dải trầm mạnh mẽ để giúp hệ thống treo hoạt động linh hoạt hơn.

Thông thường, bạn sẽ mất khoảng 20 giờ để thấy sự khác biệt và lên đến 100 giờ để loa đạt trạng thái hoàn hảo nhất. Vậy nên, trước khi quyết định chi thêm tiền để nâng cấp, hãy cho đôi loa của bạn một cơ hội để 'thở' và làm quen với ngôi nhà mới.