Mưa lớn ảnh hưởng những khu vực nào của Hà Nội ngày 30.8 và 2.9?

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ, đêm 29 và ngày 30.8, tại trung tâm TP.Hà Nội - nơi diễn ra các hoạt động diễu binh, diễu hành dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và giông, gió Đông bắc cấp 2. Nhiệt độ từ 24 - 26 độ. Xác xuất mưa lớn, khoảng 70%.

Người dân đội mưa từ sáng sớm 27.8 chờ xem sơ duyệt diễu binh ẢNH: HỒNG NAM

Ngày 30.8, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, xác suất mưa lên tới 80%.

Đặc biệt, khu vực quảng trường Ba Đình, từ 19 giờ ngày 29.8 đến 7 giờ ngày 30.8, dự báo có mưa, mưa rào và giông gián đoạn. Xác suất mưa tới 70 - 80%.

Sáng 30.8, từ 7 giờ đến 13 giờ cũng là thời điểm diễn ra hoạt động tổng duyệt, có mưa rào và giông gián đoạn, xác suất mưa giảm dần còn 55 - 65%.

Dự báo đêm 1.9, từ 19 giờ đến 7 giờ sáng ngày 2.9 thời điểm chính thức diễn ra lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2.9, có mưa, mưa rào, xác suất mưa từ 60 - 70%, nhiệt độ từ 24 - 26 độ.

Sáng 2.9, sáng sớm có mưa và mưa nhỏ, sau không mưa, xác suất mưa từ 60 - 70%, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 - 33 độ.

Bộ Xây dựng cũng vừa có công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới. Theo đó, từ 7 giờ hôm nay (29.8), tâm áp thấp nhiệt đới ở 17,3 độ vĩ bắc,119,0 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, hướng vào Nghệ An - Quảng Trị

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đổ bộ vào khu vực Bắc Trung bộ trong chiều tối và đêm ngày 30.8. Từ hôm nay đến ngày 31.8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Đà Nẵng mưa phổ biến 70 - 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão dự kiến đổ bộ và gây mưa lớn cho các khu vực vừa chịu ảnh hưởng và thiệt hại do các đợt thiên tai trong thời gian vừa qua (bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão).

Bộ Xây dựng cũng đề nghị với hoạt động vận tải trên biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và hoạt động hàng không dân dụng có giải pháp ứng phó.

Thông báo và hướng dẫn tàu thuyền biết khi cấp phép cho tàu rời cảng; kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng.

Giữ liên lạc với tàu vận tải, tàu du lịch để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tại bến, nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng, điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay...