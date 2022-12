Mưa lớn dồn dập, Trung bộ cần chủ động ứng phó lũ, ngập úng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ tiếp tục rét, riêng vùng núi Bắc bộ rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, vùng núi Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; các nơi khác ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ từ 13 - 15 độ C.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu tháng 12 đến nay, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Nam liên tục có mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Dự báo thời tiết từ ngày 4 - 6.12, các tỉnh từ

Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Đợt mưa này còn có khả năng kéo dài đến ngày 9.12, Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Trong ngày 4.12, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản gửi các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh mưa lũ, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt chia cắt. Các địa phương chủ động sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; kiểm tra, rà soát, vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.





Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng thường xuyên túc trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, chia cắt để đảm bảo giao thông thông suốt.