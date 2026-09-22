Mưa lớn dồn dập từ Trung bộ đến Nam bộ

Dự báo thời tiết ngày 22.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh Trung bộ đến Nam bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay 22.9, các tỉnh miền Trung, Nam bộ tiếp tục có mưa lớn dồn dập ẢNH: THANH NIÊN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 21.9 và sáng sớm nay, TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, khu vực Tây nguyên, Khánh Hòa và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 21.9 đến 3 giờ ngày 22.9 nhiều nơi vượt mốc 90 mm như: Tam Trà (TP.Đà Nẵng) là 184,4 mm; Cần Giờ (TP.HCM) là 108,6 mm; Cống Gia Thuận (Đồng Tháp) 97,4 mm...

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 40 - 90 mm, có nơi mưa rất to trên 180 mm.

Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Khu vực phía nam Quảng Trị, phía tây Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa rào và rải rác có giông, lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm.

Dự báo thời tiết ngày mai 23.9, khu vực từ TP.Huế đến TP.Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa lớn và giông trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Khu vực phía đông Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 120 mm.

5 tỉnh miền Trung nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết trong ngày và đêm 24.9, khu vực từ TP.Huế đến TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 21.9 đến 5 giờ ngày 22.9), các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi lượng mưa trên 100 mm, có nơi gần 200 mm.

Đặc biệt, trong 6 giờ qua (từ 23 giờ ngày 21.9 đến 5 giờ sáng nay 22.9), khu vực các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to như: Hồ Long Mỹ (Gia Lai) là 51,2 mm; Thôn 10, xã Ea M Đoai (Đắk Lắk) là 62,4 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố nói trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: TP.Huế từ 5 - 10 mm, có nơi trên 30 mm; TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay, nhiều xã, phường ở 5 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.