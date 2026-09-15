Mưa lớn kéo dài, bùn đất tràn xuống khu dân cư ở Quảng Ninh

Chiều 15.9, nhiều giờ sau khi trận mưa lớn kết thúc, một đoạn đường qua khu phố Hùng Thắng, P.Bãi Cháy, TP.Quảng Ninh, vẫn ngập trong bùn nhão.



Bùn đất tràn xuống khu dân cư tại P.Bãi Cháy (TP.Quảng Ninh) ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bùn đất phủ kín mặt đường, có vị trí dồn thành lớp dày khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Xe máy qua đây phải chạy chậm, liên tục tránh những đoạn bùn trơn trượt. Trước cửa nhiều nhà dân, bùn đất vẫn còn ngổn ngang.

Người dân phải mang xẻng ra đường, xúc từng lớp bùn gom vào ven đường để mở lối vào nhà trong lúc chờ lực lượng chức năng đưa máy móc tới thu dọn.

Theo chị Khổng Thúy Hà (41 tuổi, trú tổ 10B, khu 4A, P.Bãi Cháy), trận mưa lớn bắt đầu khoảng 8 giờ và kéo dài đến 9 giờ sáng cùng ngày. Chỉ trong thời gian ngắn, nước từ đồi Hùng Thắng đổ xuống khu dân cư, cuốn theo lượng lớn bùn đất.

Người dân rón rén đi trên tuyến đường toàn bùn đất ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

"Mưa rất lớn, nước dâng lên vỉa hè, gần tới nền nhà. Nước từ trên đồi đổ xuống kéo theo bùn đất, làm hệ thống thoát nước bị bít nên nước không thoát kịp", chị Hà kể.

Sống tại khu vực này nhiều năm, bà Lê Thị Quyên (51 tuổi, trú tổ 10B, khu 4A) cho biết, khu phố từng bị ngập sau những trận mưa lớn, nhưng trước đây ít xảy ra cảnh bùn nhão tràn xuống, phủ dày mặt đường như hiện nay.

Theo bà Quyên, tình trạng đất từ đồi phía sau khu dân cư theo nước mưa tràn xuống xuất hiện thường xuyên hơn trong khoảng 2 năm trở lại đây.

"Cứ mưa lớn là bùn đất lại chảy xuống. Hôm nay bùn nhiều quá, trong lúc chờ máy móc đến dọn, tôi phải tự xúc bùn trước cửa, gom sang một bên để lấy lối đi", bà Quyên nói.

Đại diện UBND P.Bãi Cháy cho biết tình trạng bùn đất tràn xuống khu dân cư có nguyên nhân từ ảnh hưởng của bão Yagi năm 2024. Sau bão, cây cối trên khu vực đồi Hùng Thắng bị đổ gãy, lớp thực vật giữ đất suy giảm. Vì vậy, khi xuất hiện mưa lớn, đất trên đồi dễ bị nước cuốn xuống khu vực dân cư phía dưới.

Ngay trong chiều 15.9, chính quyền P.Bãi Cháy huy động máy móc tới thu gom bùn đất, khơi thông tuyến đường, sớm bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Học sinh đi học về trên đường bùn đất, trơn trượt ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Các miệng cống thoát nước bị bùn đất che lấp ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU