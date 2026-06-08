Xử phạt tài xế xe tải làm rơi bùn đất ra đường khiến 2 người gặp nạn

Sáng 8.6, Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử lý tài xế xe tải làm đổ bùn đất ra đường gây mất an toàn giao thông.

Bùn đất từ xe tải rơi vãi xuống đường khiến người đi xe máy gặp nạn ẢNH: Đ.H

Trước đó, khoảng 0 giờ 10 ngày 7.6, trên đường Võ Chí Công, đoạn qua P.Tây Hồ (Hà Nội), tài xế N.V.T (45 tuổi) điều khiển xe tải mang biển số 30B-430.XX đã phanh gấp khiến thùng ben bị bật. Bùn đất sau đó rơi vãi xuống đường, kéo dài khoảng 100 m, gây mất an toàn giao thông.

2 người điều khiển xe máy đã không kịp xử lý, đâm vào bùn đất rồi ngã xuống đường.

Hình ảnh tại hiện trường thể hiện, ngoài lượng lớn bùn đất vương vãi còn có những mảng bê tông.

CSGT làm việc với ông T. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp cùng Công an P.Tây Hồ phân luồng giao thông và hỗ trợ đơn vị môi trường làm sạch mặt đường.

Qua kiểm tra, phương tiện không vi phạm tải trọng hay kích thước thành thùng.

Đội CSGT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi làm rơi vãi vật liệu trên đường bộ, xử phạt 3 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo các đơn vị vận tải, tài xế phải che chắn hàng hóa cẩn thận, không để rơi vãi vật liệu. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.