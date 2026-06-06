Công an Hà Nội cảnh báo phần mềm độc hại có thể vượt hệ thống sinh trắc học

Trưa 6.6, Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an Hà Nội cho biết xuất hiện phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học ẢNH: TRẦN CƯỜNG

PA05 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vào cuộc điều tra, triệt phá và bắt giữ 5 người có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại. Phần mềm này có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.

Căn cứ tài liệu thu được, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật".

Công an Hà Nội cho hay, hiện hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Do đó, người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trên mạng internet.

Trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần trình báo ngay công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời, liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.