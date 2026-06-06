Công an Hà Nội cảnh báo phần mềm độc hại có thể vượt hệ thống sinh trắc học

Trưa 6.6, Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
PA05 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội vào cuộc điều tra, triệt phá và bắt giữ 5 người có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại. Phần mềm này có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.
Căn cứ tài liệu thu được, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội "sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật".
Công an Hà Nội cho hay, hiện hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Do đó, người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình trên mạng internet.
Trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần trình báo ngay công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời, liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.
Gần đây, Báo Thanh Niên đăng tải sự việc ông N.C.S (trú tại Hà Nội) bị mất 5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng mà hoàn toàn không qua lớp bảo mật an toàn là sinh trắc học khuôn mặt động.
Ông S. phản ánh tới ngân hàng thì được trả lời rằng tài khoản của ông bị mất tiền là do sử dụng 2 thiết bị. Thiết bị 2 được khẳng định đã rút tiền.
Ông S. đặt câu hỏi "tại sao không có sinh trắc học khuôn mặt của tôi mà toàn bộ số tiền 5 tỉ đồng được thực hiện chuyển đi khỏi tài khoản".
Theo ông N.C.S, thời điểm 5 tỉ đồng trong tài khoản bị rút đi bằng 11 lệnh, đều có giá trị rất lớn (mỗi lệnh 100 triệu đồng và 10 lệnh 490 triệu đồng), và thực hiện trong thời gian rất ngắn.
Bảng dữ liệu sinh trắc học mà ngân hàng cung cấp của thiết bị 2 thực hiện 11 giao dịch rút tiền gồm 4 ảnh tĩnh (trong đó 3 ảnh là thể hiện thời điểm ông mở eKYC + 1 ảnh ông ngồi trên ô tô, mặc áo vest đen).
Dữ liệu sinh trắc học do ngân hàng cung cấp và xác nhận này càng khẳng định, dữ liệu sinh trắc học của thiết bị 2 (thiết bị rút tiền) là dữ liệu sao chép/nhân bản và chỉ là các ảnh tĩnh, không phải ảnh động.
Bình luận (0)