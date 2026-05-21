T1 Phone của Trump Mobile bị tố làm rò rỉ dữ liệu cá nhân

Tuy nhiên, ngay sau khi T1 Phone đến tay khách hàng, sản phẩm vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là thông tin cho thấy chiếc smartphone này có khả năng làm rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng.

Cụ thể, hai YouTuber nổi tiếng, Coffezilla và penguinz0, công bố các video cho thấy một nhà nghiên cứu bảo mật đã cung cấp bằng chứng chỉ ra rằng T1 Phone đang làm rò rỉ dữ liệu cá nhân, bao gồm địa chỉ email, trong khi chỉ có số thẻ tín dụng là không bị rò rỉ. Coffezilla cũng dự đoán rằng chỉ khoảng 30.000 người đã đặt hàng T1 Phone - một con số khiêm tốn so với 590.000 đơn đặt trước mà Trump Mobile đã công bố.

Với giá 499 USD, T1 Phone được cài đặt sẵn ứng dụng Truth Social - mạng xã hội được tạo bởi Trump Media & Technology Group. Khi lần đầu tiên quảng cáo, Trump Mobile đã khẳng định T1 Phone được "sản xuất tại Mỹ", nhưng hiện tại công ty đã điều chỉnh lại tuyên bố này thành "lắp ráp tại Mỹ", khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực của sản phẩm.

T1 Phone chỉ là phiên bản 'thay tên đổi họ' của HTC U24 Pro

Ghi nhận từ NBC News cũng chỉ ra rằng T1 Phone là một bản sao của HTC U24 Pro, với màn hình 6,78 inch, camera chính 50 MP, camera selfie, pin 5.000 mAh, bộ nhớ trong 512 GB và jack cắm tai nghe 3,5 mm. Tất cả những tính năng này được bán với giá 499 USD (giá khuyến mãi).

Tuy nhiên, thiết kế của T1 không nhận được nhiều lời khen. Chiếc điện thoại vẫn giữ màu vàng lòe loẹt mà công ty gọi là "vàng đánh bóng", cùng với hai logo "Trump Mobile" in trên mặt sau tạo cảm giác thừa thãi. Phối màu của quốc kỳ Mỹ cũng không phù hợp với khung máy màu vàng.

Nhìn chung, T1 Phone của Trump Mobile dường như được thiết kế với mục đích hoạt động như một chiếc smartphone nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ trở thành một thiết bị nghe lén. Chính vì vậy, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nên cẩn trọng trước khi quyết định mua sản phẩm này.