Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

T1 Phone của Trump Mobile bị tố làm rò rỉ dữ liệu cá nhân

Kiến Văn
Kiến Văn
21/05/2026 18:45 GMT+7

T1 Phone của Trump Mobile đã chính thức được giao hàng sau nhiều tháng trì hoãn và hàng loạt lần trễ hạn.

Tuy nhiên, ngay sau khi T1 Phone đến tay khách hàng, sản phẩm vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là thông tin cho thấy chiếc smartphone này có khả năng làm rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng.

Vừa giao đến tay khách hàng, T1 Phone lại dính lùm xùm bảo mật - Ảnh 1.

T1 Phone đã đến tay những khách hàng đầu tiên

ẢNH: TRUMP MOBILE

Cụ thể, hai YouTuber nổi tiếng, Coffezilla và penguinz0, công bố các video cho thấy một nhà nghiên cứu bảo mật đã cung cấp bằng chứng chỉ ra rằng T1 Phone đang làm rò rỉ dữ liệu cá nhân, bao gồm địa chỉ email, trong khi chỉ có số thẻ tín dụng là không bị rò rỉ. Coffezilla cũng dự đoán rằng chỉ khoảng 30.000 người đã đặt hàng T1 Phone - một con số khiêm tốn so với 590.000 đơn đặt trước mà Trump Mobile đã công bố.

Với giá 499 USD, T1 Phone được cài đặt sẵn ứng dụng Truth Social - mạng xã hội được tạo bởi Trump Media & Technology Group. Khi lần đầu tiên quảng cáo, Trump Mobile đã khẳng định T1 Phone được "sản xuất tại Mỹ", nhưng hiện tại công ty đã điều chỉnh lại tuyên bố này thành "lắp ráp tại Mỹ", khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực của sản phẩm.

T1 Phone chỉ là phiên bản 'thay tên đổi họ' của HTC U24 Pro

Ghi nhận từ NBC News cũng chỉ ra rằng T1 Phone là một bản sao của HTC U24 Pro, với màn hình 6,78 inch, camera chính 50 MP, camera selfie, pin 5.000 mAh, bộ nhớ trong 512 GB và jack cắm tai nghe 3,5 mm. Tất cả những tính năng này được bán với giá 499 USD (giá khuyến mãi).

Tuy nhiên, thiết kế của T1 không nhận được nhiều lời khen. Chiếc điện thoại vẫn giữ màu vàng lòe loẹt mà công ty gọi là "vàng đánh bóng", cùng với hai logo "Trump Mobile" in trên mặt sau tạo cảm giác thừa thãi. Phối màu của quốc kỳ Mỹ cũng không phù hợp với khung máy màu vàng.

Nhìn chung, T1 Phone của Trump Mobile dường như được thiết kế với mục đích hoạt động như một chiếc smartphone nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ trở thành một thiết bị nghe lén. Chính vì vậy, các chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng nên cẩn trọng trước khi quyết định mua sản phẩm này.

Tin liên quan

Chưa giao T1 Phone, Trump Mobile đổi sang bán điện thoại cũ

Chưa giao T1 Phone, Trump Mobile đổi sang bán điện thoại cũ

Những người hâm mộ cuồng nhiệt nhà Trump dường như không thể nhận được chiếc T1 Phone vàng óng mà họ hằng mơ ước trước khi kết thúc năm 2025.

Khám phá thêm chủ đề

T1 Phone Trump Mobile smartphone HTC U24 Pro Bảo mật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận