Mưa lớn nhấn chìm New York, xe nổi lềnh bềnh trong nước

Những trận mưa lớn do ảnh hưởng từ cơn bão nhiệt đới Ophelia vào cuối tuần trước đã khiến thành phố New York bị nhấn chìm trong biển nước.



Theo AFP, hệ thống tàu điện ngầm và các sân bay của thành phố đã bị tê liệt do nước ngập. "Xin hãy ở nhà nếu bạn không thật sự cần đi lại", cơ quan quản lý tàu điện ngầm thông báo.

Dịch vụ Thời tiết quốc gia (NWS) cảnh báo nguy cơ nước ngập kéo dài qua nửa đêm 29.9 với lượng mưa lên đến 5,1 cm mỗi giờ. Tổng lượng mưa trong ngày 29.9 có thể đạt mức 18 cm. "Đây đích thực là tình huống đe dọa đến tính mạng", nhà khí tượng Zack Taylor của NWS cảnh báo.

Đợt mưa lớn kéo dài đã khiến Thống đốc bang New York kathy Hochul ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố New York, Long Island và Hudson Valley. Bà kêu gọi người dân cần thực hiện các biện pháp an toàn và tránh đi vào những con đường bị ngập, theo Reuters.

Dưới đây là những hình ảnh từ trận mưa ngập tại New York ngày 29.9:

Một người đàn ông mang theo đồ đạc và bỏ lại xe trong nước ngập tại thị trấn Mamaroneck, hạt Westchester, bang New York REUTERS

Chiếc xe bị ngập và bị thả trôi tại Mamaroneck REUTERS

Xe cộ ngập trong nước tại Mamaroneck

REUTERS

Người phụ nữ bên cạnh chiếc xe bị kẹt trong biển nước tại khu phố Hole, một trong những khu vực thấp nhất của thành phố New York REUTERS

Một người đàn ông tát nước khỏi sàn nhà bị ngập tại khu Hole REUTERS

Phương tiện di chuyển trên một con đường bị ngập gần cầu Williamsburg ở khu Manhattan REUTERS

Đường biến thành sông tại Manhattan REUTERS

Kẹt xe nghiêm trọng tại khu Queens REUTERS

Xe buýt chở học sinh chạy qua con đường ngập tại khu Brooklyn, thành phố New York REUTERS

Tầng hầm của một ngôi nhà bị ngập tại khu phố Flatbush, Brooklyn AFP

Nhân viên một cơ sở chặn bao cát để ngăn nước tràn vào nhà tại Brooklyn AFP

Một phụ nữ đẩy nước ra khỏi cửa hàng ở khu Brooklyn AFP

Người đàn ông đẩy chiếc xe qua con đường ngập tại khu phố Red Hook, Brooklyn, New York AFP

Xe cộ chìm trong nước tại khu Manhattan AFP