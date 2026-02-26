Mưa lớn ở Bắc bộ và Trung bộ, có nơi trên 80 mm

Dự báo thời tiết hôm nay 26.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ có mưa lớn. Trong đó, lượng mưa ở Trung bộ có nơi trên 80, nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ.

Dự báo miền Bắc, miền Trung hôm nay 26.2 nhiều nơi sẽ có mưa lớn ẢNH: TN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay 26.2, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25.2 đến 3 giờ ngày 26.2 có nơi trên 40 mm như các trạm: Đông Triều (Quảng Ninh) là 85,4 mm; Bát Mọt (Thanh Hóa) là 43,4 mm; Thông Thụ (Nghệ An) là 42,8 mm...

Dự báo thời tiết sáng ngày 26.2, khu vực Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có giông, lượng mưa phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi mưa to trên 30 mm. Dự báo từ chiều nay, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 26.2, khu vực phía nam cao nguyên Trung bộ, Nam bộ, Khánh Hòa và phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 1 tháng vừa qua (tính từ ngày 21.1- 22.2) các tỉnh miền Bắc xảy ra 3 đợt mưa trong các ngày từ ngày 21 - 22.1; từ ngày 24 - 25.1 và từ ngày 8 - 13.2).

Trung bộ đã xảy ra 4 đợt mưa diện rộng tập trung chủ yếu tại các tỉnh từ Thanh Hóa - phía đông Đắk Lắk và Khánh Hòa (từ ngày 21 - 24.1, từ ngày 1 - 4.2, từ ngày 8 - 9.2 và từ 17 - 20.2, với tổng lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm, có nơi cao hơn. Tại Nam bộ xảy ra mưa trái mùa vào ngày 11.2 nhưng có lượng mưa không lớn.

Dự báo xu hướng thời tiết từ nay đến ngày 20.3, tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10 - 30 mm, có nơi cao hơn 30 mm.