Trưa 17.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho biết, trên địa bàn xã đang xảy ra mưa lũ rất lớn. Chính quyền địa phương đang tập trung tất cả lực lượng để ứng phó thiên tai.

Mưa lũ chia cắt quốc lộ 32 ở Lai Châu, hơn 200 cảnh sát khẩn cấp ứng cứu

Theo Công an tỉnh Lai Châu, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao đã gây ngập cục bộ trên QL32, đoạn qua bản Chít, xã Mường Than, đồng thời xảy ra nhiều điểm sạt lở, khiến giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công an tỉnh Lai Châu đã khẩn trương huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó. Trong đó, khoảng 60 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, 20 cán bộ Cảnh sát giao thông cùng lực lượng công an các xã và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các lực lượng đã hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn; sử dụng máy bay không người lái (drone), áo phao và các phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị cô lập, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Đồng thời, tổ chức phân luồng giao thông, cắm chốt cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, điểm có nguy cơ sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo ghi nhận ban đầu, mưa lớn đã gây lũ quét, sạt lở tại nhiều vị trí trên QL32, gồm các Km356, Km357, Km359, Km361 và Km362, đoạn qua địa bàn các xã Pắc Ta và Mường Than, khiến tuyến đường bị ách tắc hoàn toàn.